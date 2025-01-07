Fenerbahçe Başkanı Ali Koç suskunluğunu yarın bozuyor

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Fenerbahçe Yönetim Kurulu dün bir toplantı yaparken, alınan kararlar yarın Başkan Ali Koç tarafından açıklanacak. Koç’un basın toplantısı yarın 17.00’de başlayacak. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup, bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir. TFF’nin, kronikleşmiş bu sorunlar ile ilgili atacağı adımların takipçisi olmaya devam edeceğiz. 2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp-katılmama konusundaki pozisyonumuz ile birlikte devre arasında Futbol Takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında, Başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır.”