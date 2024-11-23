Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Söyleyeceğim şeyler çok birikti

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerium’un yeni tır tanıtımında gündem ile ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, “Şu anda gündem konuşursam, buradaki arkadaşlara haksızlık olur. Ama benim söyleyeceğim şeyler çok birikti. Az kaldı, onu söyleyeceğim yakında” dedi.

Koç, bir basın toplantısı düzenleme ihtimali olup olmadığı yönünde gelen soruya ise, “Var” yanıtını verdi. Koç, Fenerium’da net kârın 2-3 milyon Euro’dan 27 milyon Euro’ya geldiğinin altını çizerken şunları söyledi: “Puma ile işbirliğimiz çok büyük etki yaptı bunda. Yeni bir üreticiye geçiyoruz. Orada da iyi bir anlaşma yaptık” cevabını verdi.