Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da futbolculara seslendi: Kaybedilmiş hiçbir şey yok

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Süper Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, futbolculara konuşmasında şunları söyledi:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız."