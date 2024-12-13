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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra'da futbolculara seslendi: Kaybedilmiş hiçbir şey yok

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Samandıra
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandırada futbolculara seslendi: Kaybedilmiş hiçbir şey yok
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 19:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Athletic Bilbao yenilgileri sonrası Samandıra'da futbolcularla bir araya geldi.

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Süper Lig'de pazar günü Başakşehir ile karşılaşak Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, futbolculara konuşmasında şunları söyledi:

"Futbol çok dinamik, bir haftada nereden nereye geldik. Canınızı sıkmayın. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Kaybedilmiş en büyük şey moral. O moralleri de siz toplayacaksınız, iki tane galibiyet alacaksınız. Bir haftada nasıl biz bulutlardan yere indiysek aynı şey başkalarına da olacak. Sizlerden tek ricam birlik beraberlik. Şikayet mikayet yok, birlik beraberlik, takım olma zamanı. UEFA'da da play-off'a kalacağız, sene sonunda da şampiyon olacağız."

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Samandıra

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