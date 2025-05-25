Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Rotamızı bulduk!'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague finali şampiyonluğunun ardından konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"ROTAMIZI BULDUK"

"Ülkemiz için önemli. 2015'ten beri Final Four'a en çok katılan takım biziz. Buna rağmen 1 şampiyonluğumuz vardı, bu 2 oldu. Hoca hakikaten büyük fark yarattı. Obradovic'ten sonra sendeledik ama yönümüzü, rotamızı bulduk. Bugün, burada Fenerbahçe Beko ailesinde çalışan herkes, çay veren ablamızdan, malzemeciden... Herkes burada. Emeğine teşekkürler. Camiamızı gururlandırdılar."

"GERÇEK FENERBAHÇELİLER'E ARMAĞAN OLSUN"

"Bu şampiyonluğumuzu bu gece Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçeliler'e armağan ediyorum. İçimizde bunu kazanmamızı istemeyenler vardı. Gerçek Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Sadece basketbol değil tüm branşlarda şampiyonluklar yakın."