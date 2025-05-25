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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'Rotamızı bulduk!'

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Rotamızı bulduk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2025 23:24

THY Euroleague finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da başkan Ali Koç, zaferin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, EuroLeague finali şampiyonluğunun ardından konuştu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"ROTAMIZI BULDUK"

"Ülkemiz için önemli. 2015'ten beri Final Four'a en çok katılan takım biziz. Buna rağmen 1 şampiyonluğumuz vardı, bu 2 oldu. Hoca hakikaten büyük fark yarattı. Obradovic'ten sonra sendeledik ama yönümüzü, rotamızı bulduk. Bugün, burada Fenerbahçe Beko ailesinde çalışan herkes, çay veren ablamızdan, malzemeciden... Herkes burada. Emeğine teşekkürler. Camiamızı gururlandırdılar."

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"GERÇEK FENERBAHÇELİLER'E ARMAĞAN OLSUN"

"Bu şampiyonluğumuzu bu gece Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçeliler'e armağan ediyorum. İçimizde bunu kazanmamızı istemeyenler vardı. Gerçek Fenerbahçeliler'e armağan olsun. Sadece basketbol değil tüm branşlarda şampiyonluklar yakın."

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#Fenerbahçe#Fenerbahçe Beko#Ali Koç

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