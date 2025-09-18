×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Güncelleme Tarihi:

#Ali Koç#Fenerbahçe#PFDK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDKya sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 22:29

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri belli oldu.

Fenerbahçe; Alanyaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

Gözden KaçmasınJose Mourinho resmen Benficada: İmza töreninde olay Fenerbahçe sözleriJose Mourinho resmen Benfica'da: İmza töreninde olay Fenerbahçe sözleri!Haberi görüntüle

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Koç#Fenerbahçe#PFDK

BAKMADAN GEÇME!