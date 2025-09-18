Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi!

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevkleri belli oldu.

Fenerbahçe; Alanyaspor maçındaki “çirkin ve kötü tezahürat” ve “saha olayları” nedeniyle, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 17.09.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un aynı müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."