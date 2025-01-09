Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Pes etmedik, savaşa devam

Haberin Devamı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç başta taraftarlar ve camia olmak üzere Türk futbolunun paydaşlarının merakla beklediği kararı açıkladı ve sarı laciverli kulübün Ziraat Türkiye Kupası’nda sahaya çıkacağını açıkadı. Dün medyanın karşısına geçen Koç; şampiyonluk yarışı, hakem performansları, Türkiye Kupası ve taraftar protestoları başta olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertlilerin başkanı sık sık ezeli rakip Galatasaray’a göndermede bulunurken şunları söyledi: “Fenerbahçe 9 branşın 8’inde uluslararası alanda en üst seviyede mücadele ediyor. Futbolda başarı olmayınca bu başarının gururunu yaşayamıyorsunuz doğal olarak.

BİZİ DURDURAMAYINCA RAKİBİ İTEKLEDİLER

Son 10 senedeki puan tablosunda bizimle G.Saray arasında 1 puan fark var, 5 şampiyonluk fark var. Hayatın olağan akışıyla bunu anlatamazsın. Son 10 yılda şampiyon olan takımların hiç mi hataları yoktu? Bize atfedilen transfer yanlışları vesaire onlarda hiç yok muydu? Yönetimsel hiçbir eksikleri yok muydu? Herkes hatalarına, eksiklerine rağmen şampiyon olabilirken ne hikmetse biz olamadık. Bizden hep kusursuzluk beklendi. Geçen sezon kusursuzduk, tarihimizin en yüksek puanını aldık. 6 derbinin 4’ünü kazandık, 1’ini kaybettik. Bizi durduramayınca rakibimizi iteklediler.

Haberin Devamı

ZORLAŞTIRDIK AMA HALA ŞANSIMIZ SÜRÜYOR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç. ezeli raki Galatasaray ile 8 puanlık farkın kapanacağını inandığını da ifade ederken “Ne dedi hoca ‘Bu sizin liginiz, ben bugün varım yarın yokum’ dedi ya. Bunun altında çok ciddi mesaj var. Bizim şampiyonluk şansımız var. Zorlaştırdık mı, zorlaştı evet. 1-2 maç 10-12’ye de çıkabilir. Biz havlu atmadık. Sonuna kadar savaşacağız. Şampiyonluğa inanıyoruz. Yeter ki şu 10 senedir en tepede 1 puan farkla yer alıp şampiyon olamamış takım için bu zihniyet farklı yöntemler bulmasın. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

DIŞARIDAN YIKILAMADIK IÇERIDEN YIKILMAK ÜZEREYIZ

“10 yıllık özlem, yaşanan haksızlıklar, çözülmüyor diye görünen sorunlar, göz göre göre yapılan hukuksuzluklar sabrı kalmayan Fenerbahçe taraftarının duygularının öfkeye dönüşmesini sağlamıştır. Anlıyorum, takdir ediyorum.

Haberin Devamı

TEPKi KENDiSiNE OLMASA DA FUTBOLCU TOP ALMAK iSTEMiYOR

Öyle bir hale geldik ki, bu sezon 17 maçta 7 gol 7 asistle 14 gol katkısı yapmış, hiç maç kaçırmayıp 83 maça çıkmış, 24 gol 27 asistle katkı yapmış Tadic’e tepki gösterecek ruh halindeyiz camia olarak. Bu kime faydalı hesaplamak lazım. Mesut Özil zamanında da yaşamıştık. Bir oyuncuya dahi olsa tepki top almak istemiyorlar. Bunu dibine kadar hissediyorlar. Niye bunun önüne geçilmediğini bizlere soruyorlar. Bu durumun takımda yarattığı tahribatı düşünmesini istiyorum camiamızdan. Bize istediğinizi söyleyin maç öncesi maç sonrasında. Ancak tüm sporcularımıza o armayı taşıyan herkese destek olmalarını rica ediyorum camiamdan. Mabedimiz dediğimiz Kadıköy’ü deplasmana mı çevireceğiz takımımıza, sonsuz destek mi vereceğiz?

Haberin Devamı

‘BU NEGATiF ORTAMDA BiZ NASIL BAŞARILI OLABiLiRiZ?’ DiYORLAR

Onca güç, onca kuvvetle dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemiz’i içeriden yıkmak üzere olduklarını, buna çalıştıklarını farkında mısınız? Bugün bu başkana, yarın başka başkana yapılır. Gördük, bazı kulüplerde başkan değişikliğinin nelere mal olduğunu, gördük. İsim vermeyeceğim. Birkaç tecrübeli oyuncumuz ‘Stadımızdaki bu negatif ortamda nasıl başarı sağlayabiliriz?’’ diye soruyor. Hep beraber savaşmalıyız.”

F.BAHÇE TÜRKYE KUPASI’NDA BUGÜN SAHADA OLACAK

F.Bahçe Başkanı, “Yabancı VAR kararı çıkmasa katılmayacaktık” dediği Türkiye Kupası için şunları söyledi: “Geldiğimiz noktada yıkıcı olmaktansa yapıcı olmayı tercih ediyoruz. Bize gelen mesajlar, mailler, paylaşımlarda ve teknik direktörümüz, futbolcularımızın ısrarlı bir şekilde bize telkinde bulunmalarından dolayı 2 Nisan’dan bu yana yaşananları dikkate alarak Türkiye Kupası’na katılma kararı veriyoruz. U19’la değil, hocamızın uygun göreceği kadroyla... İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.”

Haberin Devamı

FUTBOLCULAR DÜN ÖĞRENDi

Ali Koç “Türkiye Kupası kararını futbolcular biliyor muydu?” şeklinde gelen bir soruya da “Futbolcularımızın haberi şu andan itibaren oldu” yanıtını verdi.

Kupada bugün 20.30’da Kasımpaşa-F.Bahçe, 13.00’te Erzurum-Göztepe, 18.00’de G.Antep-İstanbul maçları var.

NiYE KIZILAN TAKIM HEP GALATASARAY

“99 puanla kusursuz bitirdiğimiz bir sezon var. Sergen Yalçın ‘Geçen sene Antalya ile G.Saray’a 2-1 yenildik. Hakem 6-7 hafta sonra Antalya’ya geldi, maçı kazandık. Hakem ‘G.Saray maçını telafi ettik’ dedi, ayıp değil mi’ diyor. Dünyada yer yerinden oynar... Kim bunu soruşturacak? Bu şike! Hakem kimdi? Abdulkadir Bitigen. Sivas kızıyor ofsaytımsı, Rize, Göztepe... Niye hep kızılan maçların öznesi G.Saray?”

Haberin Devamı

YASADIŞI BAHiS iÇiN iHBAR ETTiK KAPATILDI

“Yasadışı bahis konusu... Rakibimiz sırtında sahaya çıktı. Biz ihbar ettik. Spor Toto Teşkilatı’na suç duyurusunda bulunuldu. Rakip takımın başkanı, yöneticilerinin çelişkili ifadelerine rağmen 20 günde detaylı araştırmalar yapılmadan ışık hızıyla takipsizlikle kapatıldı.”

2 STOPER 1 SOL BEK OLMAZSA OLMAZIMIZ

Ali Koç devre arası transferinde yüksek maliyetli oyuncular alabileceklerini belirtirken şu açıklamaları yaptı: “2 stoper, 1 sol bek olmazsa olmaz ihtiyacımız var. Ondan sonra kafamızda başka noktalar var. O da elimizdeki oyuncuların çıkmasıyla paralel. Bizle anılan 10 oyuncunun 7-8’iyle alakamız yok. Biz hocamıza inanıyoruz, fark artsa da inanıyoruz. Devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. Bazı transferlerimiz maliyetli gelebilir size. Bize bu cesareti veren de yönetim kurulumuz.”

YABANCI VAR TÜM MAÇLARDA OLMAZSA DESTEKLEMEYiZ

“Bize göre muallak da olsa 2. yarı yabancı VAR kullanılacağı söyleniyor. F.Bahçe olarak memnuniyetle karşıladık. Muallak kısmı, bir süre dendiği için. Birkaç hafta mı, ikinci yarı mı? Yabancı VAR, tüm maçlarda uygulanmayacaksa desteklenmeyiz. VAR kararı, keşke geçen sezon olduğu gibi baştan devam etseydi. Koskoca yarım sezonu kaybetmezdik.”