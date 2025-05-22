Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Mourinho’ya Şampiyonlar Ligi takımı kuruyor! Transferde hedef Jonathan David ve Kolo Muani

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Bu sezonu hayal kırıklığıyla tamamlayan Fenerbahçe rotayı yeni sezona çevirdi.

Yeni sezonda hem kadroda kapsamlı bir değişime gitmeye hazırlanan hem de seçim sürecine odaklanan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, hedefleri yüksek tutacak.

Yönetim, teknik heyetin de raporu doğrultusunda ilk olarak hücum hattını yeniden şekillendirmek istiyor.

Mevcut golcüler Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılması beklenirken En-Nesyri'ye de gelen yüksek teklifler değerlendirilecek. Fenerbahçe yönetimi forvet bölgesine iki üst düzey takviye planlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde öne çıkan isimlerin başında geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Juventus’ta geçiren Kolo Muani ile Lille’den ayrılan Jonathan David yer alıyor.

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Sezon başında PSG’den Juventus’a kiralık olarak giden Kolo Muani, Serie A’da dikkat çeken bir performans sergiledi.

Fransız yıldız, sezon sonunda yeniden Paris ekibine dönerken, Fenerbahçe transfer listesine Kolo Muani’yi ekledi.





Sarı lacivertlilerin piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro olan Kolo Muani’yi kadroya katması halinde düşündüğü tarife satın alma opsiyonsuz kiralık olarak dahil edilmesi.

Forvet transferindeki bir diğer hedef ise Avrupa devlerinin radarındaki Jonathan David.

Lille ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde bulunan 24 yaşındaki golcüye; Avrupa’dan birçok takım talip.

Kanadalı yıldızı ikna etmek adına yönetim, maaşın yanı sıra imza parası da teklif etmeye hazırlandığı öğrenildi.

Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 45 maça çıkan David, 25 gol ve 9 asistlik performansıyla göz doldurdu.

Fenerbahçe cephesinde hedef, Şampiyonlar Ligi’ne güçlü bir kadro ile girmek ve lig'de uzun yıllardır beklenen şampiyonluğa ulaşmak.

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