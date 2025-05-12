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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Branco'ya talimat verdi! Yeni sezonun ilk transferini bitiriyor

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#Transfer#Fenerbahçe#Milan Skriniar
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Brancoya talimat verdi Yeni sezonun ilk transferini bitiriyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 10:44

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tepkileri dindirmek ve gelecek sezon şampiyon olacak kadroyu kurmak için sportif direktör Mario Branco'ya talimatı verdi.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, “Seçim yok” dedi, muhalefet olağanüstü kongre için imza toplamaya başladı. Yönetim, buna rağmen yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

Başkan Koç’un sportif direktör Mario Branco’ya Milan Skriniar için, “Bonservisini almak için hemen girişimlere başla, bu işi bitir” talimatı verdiği öğrenildi.

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Jose Mourinho, kadroyu sürekli değiştirdiği için eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ancak Portekizli hocanın vazgeçmediği tek isim Milan Skriniar oldu. Başkan Ali Koç da TRT Spor’da katıldığı yayında yeni sezonun planlamasını anlatırken, “Skriniar seviyesinde en az 4 transfer yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mario Brancoya talimat verdi Yeni sezonun ilk transferini bitiriyor

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ÖNCELİK VERİLDİ

Ali Koç transferde önceliği Skriniar’ın bonservisinin alınmasına verdi.

Başkanın, sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede, “Skriniar’ın bonservisini almak için hemen girişimlere başla, PSG ile görüşmeyi yap. Bu işi bir an önce bitir” talimatını verdiği kaydedildi.

İLGİLENEN TAKIM ÇOK

Milan Skriniar, PSG’nin yeni sezon planlamasında yer almıyor. Fransız devi, gelecek teklifleri değerlendirip yıldız savunmacıyı satacak. Milan, Napoli, Atletico Madrid ve Tottenham gibi takımların da 30 yaşındaki savunmacıya ilgisi var. Yönetim, sezon sonunu beklemeden Skriniar’ın tapusunu almaya çalışacak.

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#Transfer#Fenerbahçe#Milan Skriniar

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