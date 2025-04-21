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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak! İşte tarihi

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Sporanasayfa
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak İşte tarihi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 15:14

Son olarak Süper Lig'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un geleceği merak konusu. Sarı lacivertli camiada şampiyonluktan uzaklaşılmasının faturası, bir kısım tarafından yönetime çıktı. Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi haftalık rutin toplantısında bir karar aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un toplantının ardından 'konuşma yapacağı tarih' belli oldu.

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Fenerbahçe, Süper Lig’in 32. Haftasında Ülker Stadı’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelirken, mücadeleden 3-3’lük beraberlikla ayrıldı.

Sarı lacivertlilerin maç öncesi lider Glalatasaray ile arasında 6 puan vardı, puan farkı 5’e düştü ancak galibiyet alınsaydı puan farkı 3’e inecek, şampiyonluk yolunda iddia korunmaya devam edilecekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak İşte tarihi


MOURINHO SPİKER İLE TARTIŞTI

Maç sonrası Fenerbahçeli taraftarlar adeta çılgına dönerken, Mourinho spiker ile tartıştı. Portekizli Teknik Direktör, Kayserispor’un eksiklerine rağmen puan kaybedilmesinin sebebinin sorulmasına, "Bana iki kere Kayserispor'un eksik oyuncularından bahsettiniz. Neden? Oyuncular 12 yaşında çocuklar mı? Amacınız nedir? 3 soru, 2 kere eksikleri söylediniz. Onların yerine oynayan oyuncuların hırsları vardı. Maçı konuşmak istiyorsanız maçı konuşalım. Rakibimizin yaptığı her kontratak bizim için tehlikeliydi. İkinci golde Szymkanski topu kaybetti. Her şeyi riske ettik. Kostic, Skriniar daha önce bu pozisyonlarda oynamadı. En Nesyri maçı bitirebilirdi olmadı. Fred'in kaybettiği top sonrası 36. golü yedik. Osayi alanı kapatamadı. Çok şanssızdık. 3-3'ten sonra Skriniar'ın topu direğe çarptı." Cevabını verdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak İşte tarihi


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TARAFTARLAR YÖNETİMİ İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Sarı-lacivertli tribünler uzatma dakikalarında "Ali Koç istifa" ve "Yönetim istifa" diyerek tempo tutarken maçın bitiş düdüğüyle birlikte takımı da protesto etti.

Karşılaşmanın ardından stadyumda çalınan müziği de yuhalayan tribünler uzun süre "Çıkmıyoruz" ve "Ali Koç gelecek, hesap verecek" diye bağırdı.

Bu sırada bazı taraftarlar basın tribününe girerek gazetecilere tepki gösterdi. Basın tribününün solunda bulunan tribündeki bir kişi ise fenalık geçirdi. Taraftarın ilk müdahalesini bir başka taraftar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak İşte tarihi


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FENERBAHÇE YÖNETİMİ TOPLANDI

Maçın ardından 21 Nisan Pazartesi günü yönetim, olağan toplantıda bir araya geldi.

Bu toplantı, her zaman olduğu gibi pazartesi günleri yapılan bir rutin. TRT Spor'un haberine göre Yüksek Divan Kurulu hakkında bir gündem oluşturulmuştu bugün için fakat Kayserispor maçının maçın ardından toplantıda güncel gelişmeler de konuşuldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşacak İşte tarihi


GÖZLER CUMARTESİ GÜNÜNDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm değerlendirmeleri Yüksek Divan Kurulu'nda yapacağını yönetime bildirdi.

Ali Koç, süreç hakkında akıllardaki soruları 26 Nisan'da cevaplandıracak.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Sporanasayfa

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