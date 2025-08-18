×
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Kerem Aktürkoğlu transferini bitirmek için Benfica ile görüşmelere başladı! İşte teklif

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 13:48

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini sonlandırmak için Benfica ile resmen görüşmelere başladı. Başkan Ali Koç, Benfica Başkanı Rui Costa ile masaya oturdu. İşte Fenerbahçe'nin teklifi ve son yaşananlar.

Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferindeki ısrarı devam ediyor. Sarı lacivertliler, Benfica Başkanı Rui Costa ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un bir araya geldiği pazarlık masasında yeni bir teklif sundu.

Portekiz basınından Record’un haberine göre, Fenerbahçe daha önce sunduğu 18 milyon Euro’luk teklifi geri çekti. Yönetim, yeni paketi şu şekilde güncelledi:

* Bonservis bedeli: 22.5 milyon Euro

* Bonuslar: 2.5 milyon Euro

Böylece toplam rakam 25 milyon Euro’ya ulaştı.

BUGÜN VEYA YARIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Yıldız futbolcu için görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Sarı lacivertliler bugün (18 Ağustos Pazartesi) ya da yarın, Kerem'in transferini resmen açıklamayı hedefliyor.  

