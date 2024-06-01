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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı! Aziz Yıldırım...

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Mourinho
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jose Mourinho ile anlaştı Aziz Yıldırım...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

Koç, rakibinin seçim vaadi olan Mourinho ile 2+1 yıllık anlaşma yaptı. Yıldırım konuyla ilgili, “Mourinho ile belli bir noktaya gelmiştik. Bana da sordu öbür taraf, ‘Gerekirse imzalayın’ dedim” açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçe, Türk futbol tarihinin en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulübün başkanı ve 8-9 Haziran’da yapılacak kongredeki başkan adayı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile anlaştı. Koç’un bu transfer için görevlendirdiği sportif direktör Mario Branco, yaklaşık 1.5 ay süren görüşme maratonunun ardından vatandaşını ikna etmeyi başardı.

GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMADA İKNA OLDU

Avrupa ve Suudi Arabistan’dan çok sayıda kulübün talip olduğu Mourinho’nun Fenerbahçe’yi tercih etmesinde, başkan Ali Koç’la önceki gün yaptığı görüntülü konuşmanın önemli rol oynadığı belirtildi. Koç’un bu görüşmede anlattığı projelerden çok etkilenen Portekizli çalıştırıcının 2+1 yıllık sözleşme imzalamayı kabul ettiği öğrenildi.

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'KARTAL'DAN SONRA İYİ BİR HAMLE'

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Jose Mourinho diğer başkan adayı Aziz Yıldırım’ın en büyük seçim kozuydu. Yıldırım, ünlü hocaya transfer teklifinde bulunduğunu seçim kampanyasında dile getirmişti. Yıldırım, Koç’un Mourinho ile anlaşmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

MOURINHO İLE BİZ DE ÇALIŞIRIZ

“Önder Fırat ve Mahmut Uslu, Jose Mourinho ile görüştü, belli bir noktaya geldik. ‘Gelin beraber anlaşalım, imza attıralım, çalışmaya başlasın’ demedim mi onlara! Neyse akılları gelmiş, konuşmuşlar. Bana da sordu öbür taraf, ‘Gerekirse imzalayın’ dedim. Çünkü onların yetkisi var, bizim yetkimiz yok şu anda. Ben seçilirsem ben de çalışırım. İyi bir hamledir Fenerbahçe’ye İsmail Kartal’dan sonra Jose Mourinho. Sonuçta seçilirsek biz de çalışırız, fark etmez.”

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Mourinho

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