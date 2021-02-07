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Futbol
Haber Giriş: 07.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyeti göremedi

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Sarı kırmızılılar, Ali Koç'un başkan olduğu dönemdeki son 6 buluşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.

Fenerbahçe’yi dün deplasmanda yenen G.Saray, Ali Koç’un başkan olduğu süreçteki 6. derbi maçında rakibini 2. defa mağlup ederken, 4 karşılaşmada ise beraberlikle tamamlandı.

Fatih Terim’in öğrencileri, toplamda ise son 8 derbi maçta sarı lacivertlilere boyun eğmedi. 

KADIKÖY’DE ZAFER POZU

Dev derbiden Mostafa Mohamed’in 54. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılı ekip 3 puanın sahibi olurken Fenerbahçe’den liderlik koltuğunu da almayı başardı.

Bu önemli galibiyet sonrası Cim Bom soyunma odasında zafer pozu verdi. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy’de 20172018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldığı rakibini geçen sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyeti göremedi

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