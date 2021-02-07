Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyeti göremedi
Sarı kırmızılılar, Ali Koç'un başkan olduğu dönemdeki son 6 buluşmada 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı.
Fenerbahçe’yi dün deplasmanda yenen G.Saray, Ali Koç’un başkan olduğu süreçteki 6. derbi maçında rakibini 2. defa mağlup ederken, 4 karşılaşmada ise beraberlikle tamamlandı.
Fatih Terim’in öğrencileri, toplamda ise son 8 derbi maçta sarı lacivertlilere boyun eğmedi.
KADIKÖY’DE ZAFER POZU
Dev derbiden Mostafa Mohamed’in 54. dakikadaki golüyle 1-0 galip ayrılan sarı kırmızılı ekip 3 puanın sahibi olurken Fenerbahçe’den liderlik koltuğunu da almayı başardı.
Bu önemli galibiyet sonrası Cim Bom soyunma odasında zafer pozu verdi. Öte yandan Galatasaray, Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, Kadıköy’de 20172018 sezonunda 0-0, 2018-2019 sezonunda 1-1 berabere kaldığı rakibini geçen sezon 3-1, bu sezon da 1-0 yendi.
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