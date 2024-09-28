Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Futbola dinamit koyan biz değiliz

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Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolda gelirlerin artırılması, giderlerin azaltılması gerektiğini söyledi. Dün Riva’da imzalanan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulunan Koç kulüp yöneticileri olarak gönüllü çalıştıklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

OLAĞAN ŞÜPHELİLER YÖNETİCİLER OLAMAZ

“İşimizden, ailemizden, vaktimizden fedakarlık yaparak kulüplerimizi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. İyi iş çıkarıyor muyuz, karnemiz çok iyi mi, hayır değil. Ama kesinlikle olağan şüpheliler yöneticiler değildir. Son 5 yılda Türk futbolunun ekonomik açıdan yaşadıklarına baktığınız zaman, temelinden dinamit koyan unsurların hiçbiri kulüplerle endeksli, kulüplerin kontrolünde değildir.

Kulüpler için yanlış, gereksiz transfer diyebilirsiniz, fazla ödemeler diyebilirsiniz. Orada her türlü tenkiti yapma hakkınız vardır. Ama bugün yayın gelirlerinin 500’den geçen sezon 96 milyon dolara düşmesi, vergilerin 15’ten 40’a çıkması, döviz kurlarının son geldiği nokta, faizlerin, 10’lardan, 20’lerden 50-55’lere gelmesi, pandemi; bunların hiçbiri kulüplerin sorumluluğunda, kontrolünde olan konular değil. Bunlar Türk futbol ekonomisini sürdürülemez duruma getirmiştir.”