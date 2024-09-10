Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Ezeli rakipler küçülürken vizyonumuzdan şaşmadık

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Fenerbahçe’nin gururla sahiplediği vizyonu ezeli rakiplerin de kabul ettiğini belirten Koç konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Mücadele ettiğimiz tüm branşlarda hem yarışmacı hem de yetiştirici bir spor kulübü olarak yer alıyoruz. Var olduğumuz tüm branşlarda kulübümüzü gururla, emekle temsil eden sporcular yetiştiriyoruz.

"SPONSORLARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

‘Dünyanın en büyük spor kulübüyüz’ demek arzu etmekle olmuyor. Çok büyük bir özverili, disiplin, çalışma ve kaynak gerekiyor. Büyük spor kulüplerinin finansal çileler çektiği dönemde, ezeli rakiplerimizin, ebedi dostlarımızın neredeyse küçüldüğü ortamda Fenerbahçe bu vizyondan şaşmamıştır. Bu da ancak kaynak yaratarak olur. Kıymetli sponsorlarımızın desteği bu yolda olmazsa olmazdır.