Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Eleştirilere cevap verecektim ama vazgeçtim

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamada bulunan Koç, üyelerin yarısının salondan ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"5 saat olmak üzere buradayız. Yönetim kurulumuzun yüzde 80'i burada. Bazılarının sportif görevleri var, bazıları gelemedi. Kulübümüzün profesyonel kadrolarının hepsi burada. 5 saattir burada toplandık. Üyelerin yarısı salondan ayrılmış vaziyette. 3 saattir de ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Ahmet Bey ve Zafer Bey gibi insanlara çok cevabım var. Soruları cevaplamayı düşünüyordum. Ama konuşacaklarımı da konuşmamaya karar verdim. Değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim. Bunlar bizim için çok kıymetli."



Ali Koç'un kısa konuşmasıyla verdiği tepkinin ardından üyelerin çoğunluğu ayağa kalkarak Başkanı alkışladı.