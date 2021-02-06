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GeriFutbol Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Çirkin görüntülere izin vermem"
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Futbol
Haber Giriş: 06.02.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Çirkin görüntülere izin vermem"

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Çirkin görüntülere izin vermeyeceğini belirten Koç, "Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık." diye konuştu.

İkinci yarıda oynanan oyunun şampiyonluğun habercisi olduğunu belirten Ali Koç, "Hakeme falan sığınmayacağız. İkinci yarıdaki topu ilk yarıda oynayıp maçı almalıydık. Şampiyonluk hedefimizden vazgeçmeyeceğiz. Kazansaydık önemli bir psikolojik üstünlük olacaktı. İkinci yarıdaki oyun şampiyonluğun habercisidir." diye konuştu.

"İZİN VERMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Derbi sonrası protokol tribününde yaşananlar için konuşan Koç, "Çirkin görüntülere stadımızda izin vermeyeceğimi söyledim Abdurrahim Albayrak'a. Mustafa Cengiz'e de söyledim. Kendine yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapmayacaksın. İçeri gidip uyarılarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Son olarak taraftara mesaj veren Koç, "Taraftarımıza sesleniyorum. Canınızı sıkmayın. Şampiyon olacağız." dedi.

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