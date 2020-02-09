Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Cengiz için talimat değişti"

Spor Arena / Süleyman ARAT - Fenerbahçe Kulübü’nün olağan yüksek divan kurulu toplantısı dün Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı.

Toplantıda konuşan başkan Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in takım harcama limitleri ile ilgili kuralların Fenerbahçe için değiştirildiği iddiasına yanıt verdi. “Mustafa Cengiz’in açıklamalarını gülerek izliyoruz. Puan silmemize kafayı takmış. Öyle bir durum yok. TFF, zaten size bırakmaz, puan siler. Hızına yetişmek çok zor. Hayvanlar aleminden ve yemeklerden benzetmeler yapıyor” diyen Koç, şöyle devam etti:

“Mustafa Cengiz ‘Oyun oynanırken kural değişmez’ diyor. Sırf sizin için geçen sezon talimat değişti. TFF talimatlarının 97. maddesinde hak mahrumiyeti cezası diye madde var. Bu kişiler TFF müsabakalarına iştirak edemez, statlara giremez deniyor. 150 gün ceza alıyor. Mektup yazıyorlar TFF’ye. Bu madde değiştiriliyor.” Öte yandan Fenerbahçe Kulübü Derneği’nin borcunun 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 2 milyar 190 milyon lira olduğu açıklandı.





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