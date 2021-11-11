Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bugün ne konuşacak? Samandıra, hoca değişimi, derbi...

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F.Bahçe'de Alanyaspor yenilgisinin ardından Kayserispor maçının ardından da istifaya davet edilen, Divan Kurulu’nda kürsüye gelip son anda konuşmayacağını açıklayan başkan Ali Koç sessizliğini bugün bozuyor.

Bugün saat 16.00’da FBTV ekranından kamuoyuna ve camiaya seslenecek olan Koç’un merak edilen tüm konuları aydınlatacak uzun bir konuşma yapması bekleniyor.

F.Bahçe’nin yaşadığı puan kayıplarının nedenlerine ve bunları en kısa sürede nasıl düzelteceklerine yönelik olması beklenen açıklamada Koç’un şu konulara açıklık getirmesi bekleniyor.

HOCA DEĞİŞİMİ OLACAK MI?

1- Özellikle son Kayserispor maçının ardından hoca değişikliği gündeme geldi mi?

FARIOLI İLE TEMAS VAR MI?

2- Vitor Pereira’ya alternatif olarak Farioli, Daum, Şenol Güneş ile temasa geçildi mi?

SORUN SAMANDIRA MI?

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3- Samandıra’da bir sıkıntı var mı? 4 karşılaşmada yaşanan 11 puanlık kaybı neye bağlıyorlar?

DERBİ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?

4- Üst üste gelen kayıpların ardından Galatasaray maçıyla ilgili düşünceleri ne?

G.SARAY'A KAYBEDİLİRSE...

5- Derbide alınacak olumsuz bir sonucun ardından yönetimin tepkisi ne olacak?

İSTİFAYI DÜŞÜNDÜ MÜ?

6- Tribünlerden yükselen ‘İstifa’ seslerinin ardından görevi bırakmayı planladı mı, planlıyor mu?

TAKVİYE OLACAK MI?

7- Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda devre arasında hangi bölgelere transfer yapılacak?