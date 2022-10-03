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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz"

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2022 07:00

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, haftanın maçını Beşiktaş taraftarı olan babası Rahmi Koç ile birlikte izledi. Kanarya’nın patronu, “Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, burada çok iyi ağırlandık, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Baba Rahmi Koç da, “Biz galibiyet mağlubiyet konuşmuyoruz. Dostluk kazandı, önemli olan da bu” dedi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisini locadan izlerken, Vodafone Park Stadı’nda bu kez babası Rahmi Koç da vardı. Fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan baba Koç oğlu ile aynı karşılaşmayı rakip olarak takip ederken, 0-0 biten maç sonucundan her ikisi de memnun kaldıklarını belirten açıklamalar yaptılar ve dostluk mesajları da verdiler. Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevindiğini belirterek, “Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce kendisiyle bir süre konuştuk. Ancak biz galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı.. Böyle bir derbide önemli olan da bu” sözlerini kullandı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz

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Bakan Nebati tribündeydi

Sarı lacivertli kulübün patronu Ali Koç da 90 dakikanın bitiminde, “Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık. Beşiktaşlı yöneticilere ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Koç, karşılamadan sonra kendisine forma imzalatmak isteyen Beşiktaşlı taraftarları kırmadı. Siyah beyazlı formaları imzalayan Ali Koç ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında samimi, dostane konuşmalar oldu.. Mücadeleyi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de izledi. Nebati’ye Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi eşlik etti.

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TARAFTARLARDAN ARDA’YA BÜYÜK iLGi

Fenerbahçe’nin genç yıldız adayı Arda Güler, Beşiktaşlı taraftarların gönlünü kazandı. Arda, Vodafone Park’taki deplasmanın maçında siyah beyazlı taraftarlardan büyük ilgi gördü. Maç öncesi sahaya çıkan Arda ısınma sonrası Beşiktaşlı futbolseverlerin ricasını kırmayarak isteyen bütün taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi. Bu hareketinin ardından genç futbolcu yedek kulübesinin hemen yakınındaki seyicirlerden alkış aldı. Beşiktaş derbisinin maç kadrosunda yer alan Arda, forma giyemedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Derbi

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