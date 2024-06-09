Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Benim kulüpten 1 kuruş bile alacağım yok

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç genel kurulun ilk gününde rakibi Aziz Yıldırım ile ilgili olarak önce sert ifadeler kullandı sonra birlik çağrısında bulundu. 6 yıldır hayal ettiği buluşmanın Yıldırım’ın kongreyi terk etmesiyle yine gerçekleşmediğine dikkat çeken Koç şu ifadeleri kullandı: “Bugün bazı gerçekleri suratlarına bakarak söyleyecektim. Ayrılış şekline içim acıdı. Demokrasimize yakışmadı. İddialarının altının hepsi boş. Sabah bir tatsızlık yaşandı. Yaşanmasaydı keşke.

Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'de Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında canlı yayında tarihi buluşma gerçekleşti Haberi görüntüle

HAYATTA AFFEDİLMEYECEK ŞEY YOKTUR

Babam bana ‘Hayatta affedilmeyecek hiçbir şey yoktur’ dedi. Söz konusu F.Bahçe’nin menfaatlerinde birleşmeyse affedilmeyecek bir şey yoktur. Sayın Aziz Yıldırım; 6 yılda olanları unutmaya razıyım. Taraftarların istediği gibi güç birliği yapalım. Söz veriyorum, sizinle ilgili hiçbir konuya girmeyeceğim. Ne Yıldırım ne Koç kendi yöntemleriyle 20 yıldır kanser gibi yerleşmiş Anti-F. Bahçe lobisiyle mücadele edemez. Başkanlık yapanlar böyle olursa camia kökünden ayrışır. Ben her her şeyi sineye çekmeye razıyım yeter ki F.Bahçe menfaat sağlasın.”

Haberin Devamı

BENiM KULÜPTEN 1 KURUŞ BiLE ALACAĞIM YOK

“Bu kulüpte alacağım 1 kuruş para yoktur. Hiç mahcubiyet duymadan, ben 150 milyon Euro vermediysem beni mahkemeye verecekmiş. Hep tehdit, hep tehdit. Vermeyen namert olsun. Bana haksızca çok sert vuruyorsunuz. Bu bir yol haritası. Öyle kolay değil takımı ligden çekmek. Fenerbahçe başkanı kuru sıkı ateş etmez diyor. Siz hiç ateş ettiniz mi? Hangi konuda ateş edip bir şey elde ettiniz. Biz isyan bayrağı çektik, biz çekince Türk futbolunda neler olduğunu hatırlatayım.”

SiZ DE SEÇiM SAHASINDAN ÇEKiLDiNiZ

“Tam da borç tablosu anlatılırken kürsüye geldiniz, sükunetle tartışma çağrıma cevap vermediniz. Sağlık olsun. ‘Sahadan çekildiler’ diye laf ediyorsunuz. Siz seçim sahasından çekilmediniz mi giderek. Hayatta büyük konuşmamalı, başınıza gelir pek çok kez olduğu gibi. ‘Holding mi olmalı, halkın takımı mı olmalı?’ diye enteresan bir sözü var. Kendini kulübün üstünde görmek ne demek biliyor musunuz, kendini kulübün sahibi olarak görmek ne demek biliyor musunuz? Siz Fenerbahçe’nin sahibi gibi görmüşsünüz kendinizi. “