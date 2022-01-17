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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ada'da fırsat kovalıyor

#Fenerbahçe#Ali Koç#İngiltere
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Adada fırsat kovalıyor
Süleyman Arat

Fenerbahçe başkanı, hoca görüşmeleri için yola çıkarken, devre arası takıma güçlendirecek futbolcular için de temaslarda bulunuyor. İngiltere’de kulüplerin takviye yapabilmesi için son gün 31 Ocak. Ancak Ada’da sürenin sona ermesi Türkiye gibi transferin sürdüğü ülkeler için büyük fırsatlar yaratabiliyor. Geçen yıl bu yöntemle Samuel’i kadrosuna katan Ali Koç, İngiltere’de yeni Samuel’ler arıyor.

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Antalya’dan beraberlikle dönerek ligde puan kayıplarını sürdüren Fenerbahçe’de takıma moral getirecek ara transferler yapabilmek için başkan Ali Koç’un Londra’daki temasları sürüyor. Premier Lig’de ara transferin 31 Ocak’ta kapanması özellikle 25-31 Ocak tarihlerinde kulüpleriyle yol ayrımına gelen futbolcular arasından başta bir forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe, uygun şartlar oluşursa gerek bu seneyi gerek önümüzdeki seneyi kapsayacak sağ bek ve sol bek transferi de gerçekleştirmeyi planlıyor.

Başkan Londra’da temaslarda

Transfer seyahatine geçtiğimiz hafta özel uçağıyla Duesseldorf’tan başlatarak Joachim Löw’le bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenilen Ali Koç, daha sonra Londra’ya geçerek futbolcu ve teknik adam çalışmaları için temaslarına burada devam etme kararı almıştı. Hafta sonu boyunca Londra’da menajerlik şirketleri, bazı kulüplerin sportif direktörleri, futbolcu menajerleri ve Londra’da yaşayan futbol piyasasına hâkim Türkler’le görüşen Ali Koç, Fenerbahçe’nin ihtiyacı olan nokta transferler için yoğun bir mesai harcıyor.

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Yeni Osayi-Samuel’lerin peşinde

Ara transfer İngiltere’de 1-31 Ocak’ta bitiyor. Ancak Ada’da sürenin sona ermesi transferin devam ettiği ülkeler için büyük fırsatlar yaratabiliyor. Bu çerçevede özellikle 4 Büyükler TFF’ye başvurarak Süper Lig’in ara transferin İngiltere’den daha sonra kapanmasını talep etmiş ve son gün olarak 8 Şubat’a açıklanmıştı. Benzer arayışlarını geçen yıl da Londra’da sürdüren Fenerbahçe, Ada’da transfer kapandıktan sonra QPR’dan Samuel’i renklerine katmıştı. Başkan Koç aynı fırsat transferini bu yıl da yakalayabilmek için temasları sürdürüyor.

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