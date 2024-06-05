Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! '3-4 nokta atışı transfer...'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyelerine seslendi.

İşte Ali Koç'un sözleri;

Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Liderimiz kim olursa olsun onun etrafında 3 sene için birleşmemiz lazım. Sizden rica ediyorum kime oy verecekseniz verin Cumartesi sabah erkenden gelin.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bütün kaynaklarımızı teknik direktör için harcamadık. İyi bir cephanemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sene hedefimiz cam tavanı kırıp şampiyon olmak. 3-4 tane nokta atışı önemli transferler yapacağız. Konuştuğumuz, belirli bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. İmzalamadan açıklamayacağız. Şunu bilin; doğru yoldayız, doğru kadro mühendisliği yapıyoruz.