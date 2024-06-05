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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı! '3-4 nokta atışı transfer...'

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıkladı 3-4 nokta atışı transfer...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 22:20

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurul öncesi kongre üyeleriyle bir araya geldi ve açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi kongre üyelerine seslendi.

İşte Ali Koç'un sözleri;

Seçimin sonucu ne olursa olsun kazanan Fenerbahçe olsun. Liderimiz kim olursa olsun onun etrafında 3 sene için birleşmemiz lazım. Sizden rica ediyorum kime oy verecekseniz verin Cumartesi sabah erkenden gelin.

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TRANSFER AÇIKLAMASI

Bütün kaynaklarımızı teknik direktör için harcamadık. İyi bir cephanemiz olduğunu düşünüyorum. Bu sene hedefimiz cam tavanı kırıp şampiyon olmak. 3-4 tane nokta atışı önemli transferler yapacağız. Konuştuğumuz, belirli bir noktaya geldiğimiz oyuncular var. İmzalamadan açıklamayacağız. Şunu bilin; doğru yoldayız, doğru kadro mühendisliği yapıyoruz.

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#Fenerbahçe#Transfer#Ali Koç

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