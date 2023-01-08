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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: '6-0 yendiğimizde şampiyon olamadık, daha uzun bir yol var'

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 22:19

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

Bu skora alışık değiliz burada. Galatasaray'a en ağır mağlubiyetleri tattırdığımız sezonlarda biz şampiyon olamıyorduk. Taraftarlarımızdan özür dilerken, umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini de hatırlatmak istiyorum.

İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Sezon sonuna daha çok var ve inşallah sezon sonunda biz şampiyon olacağız. İnişli çıkışlı durumlar olabilir. Başka takımlar da inişli çıkışlı grafikler sergileyebiliyor. Eski günlerimize dönüp, kaldığımız yerden devam edeceğiz.

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DAHA UZUN BİR YOL VAR

Bizim Galatasaray'ı 6-0, 4-0 yendiğimiz sezonlarda şampiyon olamadık. Daha çok çok uzun bir yol var. 4 puan fark nedir... 19 hafta var daha.

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TRANSFER HABERLERİ HAKKINDA YORUM

5 sezondur nasıl transfer yaptığımızı biliyorsunuz. Bir yoğurt yiyişimiz var. Yazılan oyuncuların çoğuyla ilgileniyoruz. Hiç yapmadık bugüne kadar, belki 1-2 tanedir. Transfer haberleriyle, performans düşüşünün paralellik arz ettiğini düşünmüyorum

KÖPRÜNÜN ALTINDAN DAHA ÇOK SULAR AKAR

4 puan fark nedir, daha 19 hafta var. Ben burada Galatasaray'a karşı ne zaferler gördüm de galibiyetler gelmedi. Göreceğiz. Köprünün altından çok sular akacak. Ben hocama, takımıma güveniyorum. Bir basiretsizlik vardı bizde

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Süper Lig

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