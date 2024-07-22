Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 1 transferimiz kaldı

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferler ve takımın durumu ile ilgili Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Son yılların en erken transferlerini yaptıklarını kaydeden Koç, "Transferler konusunda da bağırıp çağırıyordu taraftar. Seçim biter bitmez olacak diye. Son yılların en erken transferlerini yaptık. 1 tane forvet transferimiz kaldı. Orada belli mesafe kat ettik. B ve C planlarını da geliştiriyoruz. Birazcık sabır birazcık insaf talep ediyoruz. İnşallah daha iyi olacağız." dedi.

"CENK TOSUN'DAN TABİİ Kİ UMUTLUYUM"

Yeni transfer Cenk Tosun'dan umutlu olduğunu belirten Ali Koç, "Cenk Tosun'dan tabii ki umutluyum. Cenk'in babası çok iyi Fenerbahçelidir. Talihsiz sakatlıklar yaşamasaydı... Ama Cenk'in fundamentali çok kuvvetli. İnşallah Beşiktaş'a hizmet ettiği gibi Fenerbahçe'ye de hizmet edebilir. Turnuvada az süre aldı ama çok iyi bir gol attı." diye konuştu.

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"BARTUĞ'DAN ÇOK ÜMİTLİYİM"

Bartuğ Elmas'ı Mourinho'nun çok beğendiğini söyleyen Başkan Koç, "Ben bu sene Bartuğ'dan çok ümitliyim. Hoca çok beğeniyor. İyi takımımız var. Takviyelerle daha iyi olduk. Kazadan beladan uzak, sakatlıksız bir sezon olur. Geçen sene çok sakatlık yaşadık. Maç kaçıranlar oldu. Ben gidiyorum İsviçre'ye. Bu sene inşallah maçlara gidiyoruz." ifadelerini kullandı.