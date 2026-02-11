Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar’dan Lookman transferi ve Bankalar Birliği itirafı: Hakaret olarak algıladık!

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, FBTV’de açıklamalarda bulundu.

Salar’ın açıklamaları şu şekilde oldu:

“Biz göreve geldiğimizden bu yana yüksek divan kurulu toplantıları veya mali genel kurul toplantıları dışında konuşmamaya özen gösterdim. Şampiyonluk yarışındayız, transfer sürecimizi atlattık başarılı bir şekilde.

Negatif hava, algı ve bilgi kirliliği bana açıklama yapma gereğini düşürdü. Anlatılan şeylerin tamamı, Fenerbahçe’nin başarılı olduğu dönemde, camia ve yönetimin birleştiği dönemde, tamamen algıyı bozmaya, kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunda oluşan algı operasyonlarını düzeltmeye geldim.

Göreve gelmeden önce Fenerbahçe’nin borç sorunu yoktur, nakit akışı sorunu vardır dedik. 4.5 milyar lira borcumuz vardı. Salt faiz yükü 73 milyon euro.

Mazbata aldıktan sonra, 25 Ekim’de kongre üyelerimizden bu adımı atmaya dair yetki aldık. Finans departmanı ve diğer arkadaşlarımızın katkısıyla, 5 milyar tl ödenmiş sermaye arttı. Toplam 10 milyar liralık rüçhan hakkı kullanarak sermaye artışı yaptık. Bütün hisselerimizin üzerindeki temlikler kalktı.

Bankalar Birliği’nden çıkmadan önce gelirlerimizin yüzde 50’si bankalara gidiyordu. Şu an itibarıyla Fenerbahçe gelirlerinin tamamı Fenerbahçe’ye gidiyor.

Biz dedik ki, biz geldikten sonra Fenerbahçe faiz yüküyle hareket etmesin. Fenerbahçe’nin hiçbir bankaya 1 lira borcu yoktur.

Biz inşallah bir daha Bankalar Birliği anlaşması, negatif anlaşmada olmak istemiyoruz. Elimizden geldiğince doğru yönetmek için çaba sarf ediyoruz.

Passolig ile anlaşmaları, eski şartlara göre çok daha iyi şartlarda revize edildi. Bunların ücretlerinin hiçbirinin önden alınması mümkün değil.

Ekim 2025’te Passolig ile anlaştığımız şartlar, geçmişe göre lehine. Passolig anlaşmalarının, anlaşmanın imzalandığı zaman, bir imza parası var. Gelecek gelirlerle alakası olmayan bir para. Çağırdık kurumları teklif aldık. Bize teklif edilen rakamın 3 katına imza attık.

Gelecekteki Passolig’deki paraların bugüne kırdırılması hayal ürünü, doğru değil. Uygulamanın ne olduğunu öğrenmek lazım. Fenerbahçe’nin menfaatleri korunmuştur değil, maksimize edilmiştir. İmza parası alınmış, gelecekteki gelirler de artırılmıştır.

Aylık ortalama 50 milyon Euro ödeme yaptık. Bugün Fenerbahçe’de 1 kişinin alacağı yoktur. 1 milyar 400 milyar TL vadesi geçmiş alacakları da ödendi. 1 tek gün ödeme gecikmedi. 4.5 ayda 54 milyon Euro bonservis ödedik.

Biz seçilmeden önce dedik, sabır da istemiyoruz süre de istemiyoruz. Ancak yaptığımız iş bu kadar çarpık aksettirilirse, yanlış aktarılır. İnsanların niyetinden şüpheleniyoruz.

Eğer insanda utanma duygusu varsa, özür dilemen gerekir ya da taktir etmen gerekir. Ya da düz yalan söylüyorsun. Ozaman biz düzeltiriz.

LOOKMAN TRANSFERİ

Görev paylaşımlarımız var bizim. Kulübün mali işlerine bakıyorum. Transfer süreçlerinde bazı şeyler somutlaşmaya başlayınca, nakit akışındaki bilgi arkadaşlarım tarafından bana aktarılıyor. “Şu kadar ücret, yapabilir miyiz?” diye. Ben de araştırıyorum.

Lookman transferinde, bu süreçte dahil oldum. Atalanta kulübü, teminat mektubu istedi. Fenerbahçe kulübü, tarihi boyunca teminat mektubu vermemiştir, almamıştır. Uygulamada, pratikte olan bir şey değil. Biz bunu hakaret olarak algıladık. Hangi bankanın itibarı, 120 yıllık Fenerbahçe kulübünden daha yüksektir? Fenerbahçe’nin itibarının o kağıttan daha fazla olduğunu savunduk. Manchester United’dan, PSG’den oyuncu transfer ettik. Hiçbirine teminat mektubu vermedik. Fenerbahçe kulübü teminat mektupsuz transfer yaptı, yapacak. Başka bir İtalyan kulübü olan Lazio’nun teminat mektubu istemediği bir yerde, başka bir İtalyan kulübünün teminat mektubu istemesi kabul edilemez. Emsal teşkil etmesi açısından talep edilir. Tüm Türk takımları için bariyer oluşturur. Almak istedik, şartlarımızı zorladık ama literatürde olan bir şey değil. Fenerbahçe ne teminat mektubu vermiştir, ne de almıştır.

FENERBAHÇE'NİN BÜTÜN BONSERVİSLERİ ÖDENMİŞTİR



Fenerbahçe’nin bütün lisansı oyuncularının bonservis bedelleri Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ödenmiştir, ödenmeye devam ediyordur. Buradaki tartışmalar neye göre çıkıyor?

Yüksek Divan Kurulu’nda açıklama yaptım, 230 milyondu ödemelerimiz. 250 milyona çıktı. Eğer itirazını varsa, gelir bakarsınız.

Benim bugün bunu çıkıp anlatma ihtiyacım, camiamızın kenetlenmiş olması, kritik bir süreçte olmamız. 13 final maçına çıkacağız. Takımımız gayet iyi gidiyor. Gerçek olmayan, suni bir gündem oluşturuldu, bu yüzden buraya geldim. Fenerbahçe 250 milyon Euro ödeme yapmıştır. Anlaşılmayan ne var? Bilmiyorum.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar olarak Hamdi Ulukaya’ya teşekkür ediyorum. 190 milyon Euro negatif nakit akışı vardı. Bunun çözümünü farklı finansal yöntemlerle bağlamak zorundasınız.

Bir tek gün nakit akışı ile ilgili şefaat dilemedik. İşimiz yapıyoruz. Yükümlülüklerimizi dile getiriyoruz. Seçilmiş Fenerbahçe yönetim kuruluyuz, etkimiz var. Herkes dönsün baksın Fenerbahçe’nin finansal durumuna. İlk defa nakit akışına bu kadar ihtiyaç duyulduysa, bunun kullanılmasının nesi yanlış?

Kimseyi suçlamadan, enkaz edebiyatı yapmadan işimizi yapıyoruz. Camiamızı negatif etkileyecek açıklamalardan lütfen kaçınılsın. Kötü niyetle, camiayı karıştırmak adına, botları ve trolleri kullandığın zaman negatif bir kamuoyu algısı yapmaya çalıştığını biliyoruz.

Kritik bir eşikteyiz. Bu döneme gelirken, önümüze zorluklar çıkarılacağını, çok sayıda insanın duasını alacağını bildik ama kötü niyetli insanların da neler yapacağını biliyorduk.

Takımımız iyi giderken, aynı odaklar tarafından, suni gündem yaratılarak saha dışına çekilmeye çalışıyoruz. İsteyen, istediği kadar eleştirebilir ama somut gerçeklerle.

Fenerbahçe’nin öz evladı Murat Salar olarak bir dileğim var: Lütfen bu insanların sosyal medya hesaplarından takipten çıkın. Orada ticari kaygı güdüyorlar. Fenerbahçe’nin üzerinden parasal menfaat elde ediyorlar. Fenerbahçe’ye zarar vermeyi kendine amaç edinmiş, gizli gündemlerle, birileriyle organize olarak, botlarla çalışarak bu gündemi yaratıp takımın konsantrasyonunu bozanları takipten çıkın. Yorum yazmayın, yok hükmünde olun. Biz tepki gösterdiğimizi zannediyoruz ama değirmenlerine su taşıyoruz. Bu akşam itibarıyla, rica ediyorum bu hesapları yok saysınlar.

13 final maçında, yarın her gün bunlar artarak devam edecek. Bize düşen, Fenerbahçe’nin kendi gündemine odaklanmalı. Düne göre daha güçlüyüz, şampiyonluk yarışının en büyük adayıyız. Allah’ın izniyle Mayıs ayında, belki daha önce şampiyonluk kutlamak istiyoruz, buna inanıyoruz.