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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Kim izin verecek değil bizi kim durduracak!

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#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Süper Lig
Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik: Kim izin verecek değil bizi kim durduracak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2024 07:00

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, “2024-25’te tüm branşlarında, Fenerbahçeli çocuklarımızın artık daha rahat gülecekleri, kupalarımızla coşacakları bir süreç olacağına inanıyorum” dedi.

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Dün FBTV’ye açıklamalarda bulunan Bilecik şunları söyledi: “Keskin bıçak olmak için çok çekiç yemek gerekiyor. Bu yönetimde gelen arkadaşlarım haddinden fazla çekiç yediler zaten. Artık asıl soru, kimin bize izin vereceği değil, bizi kimin durdurabileceğidir. Bu yıl, herkesin klasik deyimi ile beklenen yıl olacağına kalben inanıyorum. Ve inşallah Fenerbahçe’nin bu altın çağları diyebileceğimiz bir öyküsünün bu yıl itibarıyla başlayıp, sportif başarılarla da taçlanacağını düşünüyorum.”

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#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Süper Lig

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