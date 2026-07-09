Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk: 'Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var!'

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF yöneticileri ile ligde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 14-15-16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı ise 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde oynanacak 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre ise 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezon ise 23 Mayıs 2027'de sona erecek.

Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, Süper Lig'deki kura çekiminin ardından konuştu.

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"BU SENE FİKSTÜRÜN KONUŞULMADIĞI, BAŞARILARIN KONUŞULDUĞU BİR YIL OLMASINI DİLİYORUZ"

"Öncelikle fikstür çekimindeki adil, şeffaf ve nezih ortamdan dolayı TFF'ye, Kulüpler Birliği'ne, kulüplere teşekkür ediyoruz. Zorluk endeksinin denkleştirilmesini talep etmiştik Kulüpler Birliği toplantısından sonra. Bunun revize edilmesi gerektiğini söylemiştik. Her iki topu çekerken de vicdanımız rahat olmalı demiştik. Burada sayın federasyon başkanımız, başkan vekilimiz ve diğer kulüplerden yöneticileri ile burada bu tartışıldı ve bizim itirazımızın haklı kısımları kabul edildi. Bazı parametreler düzenlendi ve bugün denk bir top çektik. Bu başarılı bir fikstür çekimiydi. Bu sene fikstürün konuşulmadığı, başarıların konuşulduğu bir yıl olmasını diliyoruz.

İlk maç Ankara'da Gençlerbirliği ile. Yönetimde 8 tane Ankaralı var. Onlar da bizi misafir etmiş olacaklar.

"YENİ 10+4 KURALI İLE BİRLİKTE BAZI DEZAVANTAJLARIMIZ VAR, BUNUN FARKINDAYIZ"

Kadro planlamasını yapıyoruz. Geçmiş yıllardan gelen bir şişme var. 44 civarında oyuncumuz var. Yeni 10+4 kuralı ile birlikte bazı dezavantajlarımız var, bunun farkındayız. Fenerbahçe'nin aleyhine olmayacak şekilde, sayın başkanımız liderliğinde bunları doğru şekilde yöneteceğimize inanıyoruz."