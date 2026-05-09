Fenerbahçe başkan adaylarına transferde iki müjde birden!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 11:43

Önümüzdeki ay yeni başkanını seçecek olan Fenerbahçe'ye kaleci ve forvet transferinde müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurul için şimdilik iki isim adaylığını açıkladı: Aziz Yıldırım ve Hakan Safi.

İki taraf da transfer çalışmalarına hemen başladı, bazı isimlerle görüşmeler ilerletildi.

ATLETICO'DAN 2 YILDIZ İÇİN KARAR

İspanya’da yayın yapan El Desmarque; dün hem Yıldırım’ı hem de Safi’yi ilgilendiren bir haber yayınladı. Buna göre Atletico Madrid, bu yaz kadroda büyük bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

Atletico, birçok yıldızla yolları ayırmayı planlarken, bunların arasında Sarı-lacivertlileri ilgilendiren iki isim dikkat çekiyor: Alexander Sörloth ve Jan Oblak.

SORLOTH'TA BEKLENTİ 30 MİLYON

Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın kongreyi kazanması halinde forvet transferi için düşündüğü oyunculardan biri Sörloth. 30 yaşındaki golcü, 2019-20 sezonunda Trabzonspor’da sergilediği performansın ardından birçok kez Sarı-Lacivertliler’in gündemine geldi.

Son olarak bu sezonun devre arasında da Sadettin Saran, Norveçli yıldız için girişimlerde bulundu ama başarılı olamadı. Aziz Yıldırım, yıllardır süren bu takibi imzayla bitirmeye kararlı. Atletico Madrid’in Sörloth için kapıyı 30 milyon Euro’dan açması bekleniyor.

OBLAK İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK

Bir diğer aday Hakan Safi ise Jan Oblak’ın peşinde. Sloven kaleci, Safi’nin transfer listesinde ilk sıralarda yer alıyor. 33 yaşındaki file bekçisi, tam 12 yıldır formasını giydiği Atletico Madrid ile yollarını ayırmaya hazır.

Oblak’a Avrupa’dan ve Suudi Arabistan’dan ilgi var. Ancak Safi, başkan seçilmesi halinde eldivenleri dünyaca ünlü kaleciye teslim etmek için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya kararlı.

