Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran'dan Antonio Conte yanıtı: Projelerimizi hazırladık

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, TV 100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu.

"HAKKINI VEREREK YAPMAK LAZIM"

"Niye bu dönem başkan adayısınız?"

"Bu benim hayalimdi çünkü iyi yapacağıma inanıyordum. Hala inanıyorum. O zamanlar aday olamadım, istedim, olamadım. 2 defa ihraç edildim. Bir keresinde, o zamanki başkan, "Hodri meydan" dedi. Ben de yasaklıydım, ihraç edilmiştim, 'Kaldır yasağımı ben varım" dedim. İnsanlar da sanıyor ki, bir türlü çıkmıyor, çıkamadım. 2018'de yasal hakkım vardı. Burada önemli olan başkan olmak değil, önemli olan iyi başkan olmak. Fark yaratan başkan olmak lazım. Bu işin hakkını vermek lazım. 2018'de, o süreçte aday olmadım, oyları bölmenin anlamı yok. Ali Bey büyük bir farkla kazandı. O zaman o yüzden aday olmadım."

Haberin Devamı

ALİ KOÇ İLE YAPTIĞI GÖRÜŞME HAKKINDA

"Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi - manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, 'Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum' dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde ekim-kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz."

"SPOR KULÜBÜ OLARAK BAŞARI VAR, FUTBOL OLARAK YOK"

"Fenerbahçe 10 senedir şampiyon olamıyor. Burada futbolda başarı var demek dürüst olmaz. Ama bu başarısızlığı sadece Ali Bey'e bağlamak haksızlık, kötü niyet olur. Bu doğru değil, müthiş bir mücadele var. Müthiş dış etkenler var. Yapılanlar, şeffaflık, diğer branşlar, dünya spor kulübü olarak baktığımda başarı var. Futbolda yok maalesef."

"ŞAMPİYON OLMAMIZ İSTENMİYOR"

Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor?

"İstenmiyor bizim şampiyon olmamız. Fenerbahçe'nin üzerinde oyunlar oynandığını düşünüyorum. Sivas maçındaki penaltı, penaltı değildi. Trabzon olayı şaka gibi, tarihe geçecek bir olay. Dolayısıyla oynandığını düşünüyorum."

Haberin Devamı

"TARZLARIMIZ ÇOK AYRI"

Ali Bey aday olursa onun yönetimine girer misiniz?

"Girmem. Her yiğidin farklı bir yoğurt yemesi var. Ben Ali Bey'in iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Tarzlarımız çok ayrı. Kendisine de söyledim, biz geçinemeyiz. Kötü anlamda söylemiyorum biz çok farklıyız. Dolayısıyla sorunun cevabı, hayır. Ona çok iyi, başarılı olacak iyi Fenerbahçeli insanlar tavsiye edeceğim. Aday olamazsam, kazanamazsam iyi Fenerbahçeliler kazandırdım Fenerbahçe'ye. Onu düşünüyorum, inanıyorum."

Ligden çekilmenin tartışılması

"Burada yönetimi eleştirmek çok kolay ama çok adil, mertçe bir hareket olmaz. Ben, yönetimin elini zayıflatmak ve bu konularda yorum yapmak istemiyorum."

Haberin Devamı

Federasyon hakkında

"Seçim bir ay fark edecek ama kesinlikle bir değişim şart."

"HER YOL MÜBAH DEĞİL BİZİM İÇİN"

"Bir kere bütün yöneticilerin futboldan anlaması gerekmiyor. İyi yönetici olması gerekiyor. Bilmediğini, biliyor olması gerekiyor. Biz burada görev dağılımı yapacağız. Ben spordan gelen bir insanım. Başarıyı neyle ölçersin, ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğinle ölçersin. Dolayısıyla biz oralara geleceğiz diye her yol mübah değil bizim için. Biz doğru olanı yapacağız. Spor kültürüyle geleceğiz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ"

"Nasıl Fenerbahçeli oldunuz, Fenerbahçe'nin sizin için anlamı ne?"

"Nasıl Fenerbahçeli oldum, ben 5 yaşındayım hangi takımı tuttuğumu sordular. Birisi, 'Baban Fenerbahçeli senin' dedi. 'Ben de Fenerbahçeliyim' dedim. Bence herkes babasının takımını tutmalı. İnanılmaz gururluyum. Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübü. Bu kadar olimpiyatlara sporcu veren bir kulüp var mı, yok. Hiçbir yerde yok sadece Fenerbahçe'de var, dünyada yok. Fenerbahçe bana çok şey ifade ediyor, ben iyi ki Fenerbahçeliyim, çok gurur duyuyorum kulübümle. Her şey Fenerbahçe için. Biz kenetlenelim, dışarıdaki mikroplara karşı kenetlendiğimizde aşamayacağımız güç yok."

Haberin Devamı

"AVRUPA'DA İLERİYE GİDEN BİR FENERBAHÇE..."

"Fenerbahçe başkanı olsanız hayaliniz nedir?"

"Zico'nun Fenerbahçe'si gibi futbol oynayan, Avrupa'da daha ileriye giden bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Birlik, beraberlik içinde milletin birbirine sataşmadığı bir Fenerbahçe hayal ediyorum. Bunun da olacağına inanıyorum."

"Conte ile anlaştığınız doğru mu? Siz olsanız İsmail Kartal ile çalışır mısınız?"

"Bu konularda yorum yapmak hocanın ve oyuncuların emeğine saygısızlık olur. Biz çalışıyoruz. Projelerimizi hazırladık. Maddi kaynak sağladık, uğraşıyoruz. Bizim önceliğimiz ailemiz ondan sonra Fenerbahçe. Burada da fark yaratacağımıza inanıyoruz. Türk spor tarihinin en hazır ekibi ile geliyoruz."