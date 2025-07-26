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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: 'Yaşanan gerginliğin arkasında tek bir gerçek var!'

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#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Yüksek Divan Kurulu
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: Yaşanan gerginliğin arkasında tek bir gerçek var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 19:28

Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu'nda yaşanan gerginliğe dair bir açıklama yayımladı.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sosyal medyadan bugün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginliğe dair açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün Yüksek Divan Kurulu'ndaki tartışmalar hepimizi üzse de, bu gerginliğin ardında tek bir gerçek var: Fenerbahçe'ye duyulan tutku.

Bugün yaşanan gerginliğin ardından konuşmamayı tercih ettim. Çünkü krizin ortasında fırsat kollayan biri olmak istemem. Fenerbahçe yalnız yürünecek bir yol değildir. Omuz omuza verecek, değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Benim adaylığım bu dönüşümü temsil ediyor. Ahlaklı, ilkeli, temiz bir seçim sürecinin sözünü verdim; arkasındayım.

Sportif başarı da, hayalini kurduğumuz güzel günler de birbirimize inanmakla mümkün. Şimdi yeniden söylüyorum: Ne sabır ne süre… Söz Fenerbahçe."

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#Fenerbahçe#Sadettin Saran#Yüksek Divan Kurulu

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