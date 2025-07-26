Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran: 'Yaşanan gerginliğin arkasında tek bir gerçek var!'

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Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran, sosyal medyadan bugün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaşanan gerginliğe dair açıklama paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün Yüksek Divan Kurulu'ndaki tartışmalar hepimizi üzse de, bu gerginliğin ardında tek bir gerçek var: Fenerbahçe'ye duyulan tutku.

Bugün yaşanan gerginliğin ardından konuşmamayı tercih ettim. Çünkü krizin ortasında fırsat kollayan biri olmak istemem. Fenerbahçe yalnız yürünecek bir yol değildir. Omuz omuza verecek, değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Benim adaylığım bu dönüşümü temsil ediyor. Ahlaklı, ilkeli, temiz bir seçim sürecinin sözünü verdim; arkasındayım.

Sportif başarı da, hayalini kurduğumuz güzel günler de birbirimize inanmakla mümkün. Şimdi yeniden söylüyorum: Ne sabır ne süre… Söz Fenerbahçe."

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