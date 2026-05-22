Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi belli oldu!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 11:29

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesini belirledi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın, Mehmet Selim Kosif

Yedek üyeler: Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak.

