Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a: 1.5 milyar TL alacağı var, kulübe hibe etsin

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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde, 8-9 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi başkan adayı Aziz Yıldırım, çalışmalarını sürdürüyor. Dün Ankara’da üyelerle bir araya gelen Yıldırım, seçimdeki rakibi Ali Koç’a “Sayın başkan; ‘Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacaklar’ dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe’yi ne kadar severseniz sevin, ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe’ye zarar vereceksiniz” sözleriyle yüklendi.

SÖYLEDİKLERİ İLE DAĞITILAN KİTAPÇIK AYNI DEĞİL

Yıldırım kulübün 29 Şubat itibarıyla borcunun 12 milyar lira olduğunu da hatırlatırken “Ama mart, nisan, mayıs aylarında ne kadar borç olduğunu kimse bilmeyecek. 1 yıl sonra mali kongrede öğreneceğiz, Şu anda sayın Koç ‘Benim F.Bahçe’den alacağım yok.’ dedi. Halbuki bu kitapçık öyle söylemiyor. Elimdeki kitapçıkta, Ali Koç’un 1.5 milyar alacağı gözüküyor. Öyle ‘Alacağım yok’ demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı. Tek söyledikleri şey; Aziz borç bıraktı gitti” dedi.

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TAM BİTERSE MOURİNHO’YU HAFTAYA GETİRECEĞİM

Yıldırım, F.Bahçe’yi şampiyon yapmak için göreve geldiğini yinelerken Jose Murinho konusunda ise şu açıklamaları yaptı: “Mourinho’yla gelmesi yönünde şartlarda anlaştık. Cumartesi İngiltere’de konuşacağız. Anlaşma tam biterse problem yok. O zaman önümüzdeki hafta Mourinho’yu İstanbul’a getireceğim. Transferi Mourinho’yla konuşmadan bir şey diyemem. Ondan isim alırsak açıklama yaparken söylerim. Mourinho 2 sene için geliyor. Şampiyon olursak 2 sene sonra uzatırız.”

60 BiN KiŞiYLE KADIKÖY YiNE ‘ÇIKILMAZ’ OLACAK

Aziz Yıldırım seçilirse Ülker Stadı’nın kapasitesinin 60 bine çıkarılacağını söyledi. Yeni stadın planlarını paylaşan Yıldırım “Kale arkaları 5’er biner artacak. Çatı 3 metre yukarı kalkacak. 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz. Stadı yaparken maçlar oynanacak. İki tribün ve kale arkalarının koltuklarını söküp ayakta seyirci alalım, ‘Kadıköy’den çıkış yok’ sloganını yeniden yaratalım” dedi.