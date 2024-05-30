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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım söz verdi! 'Kongreye gideceğim'

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım söz verdi Kongreye gideceğim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2024 18:38

Fenerbahçe'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olan Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle buluştu ve açıklamalar yaptı.

İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri;

Başkan seçilirsem ve ilk sene şampiyon yapamazsam; olağanüstü kongreye gideceğim! Size söz veriyorum!

STAT PROJESİ

İki kale arkasına üçüncü kat çıkılacak, önümüzdeki sene kapasite 60 bin olacak. Çatı 3 metre yükseltilecek, stadın dışı karbonla kaplanacak ve akustik iyileştirilecek. Alman bir firmayla anlaşma yapıldı.

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BEN KAVGA ETMEM

Ben kavga etmeyeceğim bunu bilin. O iyi bir aile çocuğu bizim söylediklerimizi kaldıramaz ondan hiç girmeyelim. Ali Bey çaresiz, o Fenerbahçe için varolan bir insan değil, o kendisi için var. Yeni gelen arkadaşlarla 3 ayda kavga eder yanındakiler doğruyu söylediğinde onlarla kavga eder. Spor kulübü olmak dışında her şeyle uğraşıyoruz. Ey Fenerbahçeliler, 4 yılda beni gönderdiniz şimdi sıra onda!

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SAĞLIK EKİBİNİ GÖNDERECEĞİM

Seçildiğim gün sağlık ekibini göndereceğim kovdum geri getirdiler tekrar kovacağım. Dışardan doktor getireceğiz geniş bir ekip kurup orada kalıcılık sağlayacağız.

NE KONUŞACAĞIZ

Ben onunla neden televizyona çıkayım? Ne var, ne konuşacağız? Ben sizinle çıkarım siz haddinizi bilirsiniz, ben haddimi bilirim. Bununla (Ali Koç) öyle bir şey olabilir mi?

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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