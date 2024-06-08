Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Sebebini açıkladı: 'Yanlışa çözüm istedim!'

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda gerçekleşiyor.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü.

Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı.

Divan Başkanlığı oylamasına tepki gösteren Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir seçimin olmasını istiyoruz. Ancak yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarım ve sizler isteyen kalabilir. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Alandan ayrılan Aziz Yıldırım, kendi ofisinde bir basın toplantısı düzenledi. İşte Yıldırım'ın sözleri;

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"DİVAN BAŞKANLIĞI OLDUBİTTİYE GETİRİLDİ"

"Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldubittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

"ALİ BEY 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM' DEDİ"

"Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim.' dedi."

"YARIN BİR GÜN KULÜBÜN SAHİBİ GİBİ DAVRANIRSA ŞAŞIRMAM"

"Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın."