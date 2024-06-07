Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: İçimde intikam duygusu yok | Kulübün büyüklüğünü bilmiyorlar | İlk plan Mourinho'ydu, gidip aldılar

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Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ile sarı lacivertlilerin 20 yıl başında bulunan Aziz Yıldırım 6 yıl aradan sonra yine genel kurulda karşı karşıya gelecek. 2018’de koltuğu devrettikten sonra yeniden göreve talip olan Aziz Yıldırım pazar günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Hürriyet’in sorularını yanıtladı. Yıldırım neden yeniden göreve talip oldu, seçilmesi durumunda ilk olarak neleri değiştirecek, 10 yıllık şampiyonluk özlemini giderme sözünü hangi gerekçelere dayanarak verdi, hepsini açıkladı Noktasına., virgülüne dokunmadan Yıldırım’ın verdiği yanıtlar şöyle:

ONURSAL BAŞKANLIK GİBİ BİR BEKLENTİM VEYA İSTEĞİM YOK

· Süleyman Arat: Sayın Ali Koç seçimi kazanırsa sizin onursal başkan olmanızı teklif edeceğini ifade etti. Bu teklif için samimi düşünceleriniz nedir?

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· Aziz Yıldırım: Benim onursal başkanlık gibi bir beklentim veya isteğim yok. Buna ihtiyacım da yok. Ben Fenerbahçe’nin 20 yıl başkanlığını yaptım. Fenerbahçe’nin büyüklüğünü tüm dünyaya anlattık. Dik duruşumuzla, terör örgütlerine karşı durarak Atatürk Cumhuriyeti’nin bekçisi olduk. Sportif başarılarımız ortada. Benim neler yaptığımı, neler başardığımı size kongre üyeleri anlatsın. Samimi düşüncelerim bunlar, bana Fenerbahçe’nin kongre üyeleri ve Fenerbahçe taraftarı gereken onuru bahşediyorlar.

DEMOKRASİ ŞÖLENİ İÇİNDE FENERBAHÇE BAŞKANINI SEÇMELİ

· SA: Kongre öncesi ortamın çok gerildiği, bunun olaylara yol açabileceği görüşüne katılıyor musunuz?

· AY: Katılmıyorum. Ben Fenerbahçe kongre üyelerinin sağduyusuna güveniyorum ve inanıyorum. Gerek bizi destekleyenler, gerekse Ali Bey’i destekleyenlerin herhangi bir olaya sebebiyet verecek davranışlar içerisinde olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkese göstermemiz gerekiyor. Herkesten ricam, hiç gerilmeye gerek yok. 2018’de ne söylediysem aynısını söylüyorum. Demokrasi şöleni içerisinde Fenerbahçe başkanını seçmeli. Bu kulübün büyüklüğünü 6 yıldır dışarıya yansıtamıyoruz, bunu yansıtmalıyız.

İLK PLAN MOURINHO'YDU O TAMAM, SIRA DEVAMINDA

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· SA: Şampiyonluk sözünü tecrübenize mi yoksa 6 sene boyunca lige dışarıdan bakıp hırs ve aşırı isteğe dayanarak mı ifade ediyorsunuz?

· AY: Benim içimde ne bir hırs, ne bir intikam duygusu var. Şampiyonluk sözünü verirken, tamamıyla tecrübemize ve planlarımıza güveniyorum. Jose Mourinho ismini biz söyledik, gittiler aldılar, teşekkür ediyoruz. Planımızın ilk safhası gerçekleşmiş oldu. Sıra devamında.

HOCA BRANCO'YU İSTEMEZSE YENİ BİR SİSTEM İNŞA EDECEĞİZ

· SA: Futbol takımında bir sportif direktörle çalışma planınız var mı?

· AY: Futbol takımında hocamız ne isterse o olacak. Jose Mourinho, mevcut sportif direktör Mario Branco ile çalışmak isterse, oturup konuşacağız. İstemezse hocamızın istekleri doğrultusunda bir sistem inşa edeceğiz. Bu adımları hızlıca atacağız.

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FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KOÇ VE YÖNETİM BİLMİYOR

· SA: Olur da seçimi kaybetmemiz durumunda 20 yıl boyunca yaptığınız eserlerin kıymetinin anlaşılmadığı şeklinde bir düşünceyle bakıp üzülür müsünüz?

· AY: Seçimi kaybedersem, kendi adıma hiçbir kaybım olmayacak. Ancak ben, tıpkı 1998’de söylediğim gibi, “Bu seçimi kazanırsam, ben kaybedeceğim ama Fenerbahçe kazanacak” diyorum. Bunu bugün de aynen söylüyorum. Bu seçim, “Kazanırsam ben kaybedeceğim ama Fenerbahçe kazanacak” diyenlerle, “Ali Koç’un başkanı olduğu Fenerbahçe bu ligde hiçbir zaman şampiyon olamaz” diyenler arasındadır. Kongre üyeleri, bu 2 profilden birine oy verecekler.

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ALİ BEY'İN ŞAHSİ İTİBARİ FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

· F.BAHÇE’DE, kurumsal bir temsiliyet problemi var. Fenerbahçe başkanı ve yönetimi, Fenerbahçe’nin gücünü, büyüklüğünü bilmiyor, kullanamıyor, anlatamıyor. Ali Bey’in şahsi itibarı, Fenerbahçe’nin itibarının önüne geçmiş durumda. Dışarıda sürekli dayak yiyoruz ama içeride Ali Bey kırıp döküyor.

· BİZ Trabzon’da, müthiş bir mücadele verdik. Futbolcularımız onurumuzu kurtardı, ancak o onuru Fenerbahçe başkanı ve yönetimi 2 Nisan’da kendi çimlerimize gömmeye kalktı. Fenerbahçe başkanı havaya kuru sıkı ateş etmez, dediğini yapar.

KULÜBÜN DURUMUNA İÇİM EL VERMEDİĞİ İÇİN ADAYIM

· Fenerbahçe'nin dirayetli bir temsiliyete ihtiyacı vardır. Beni başkanlığa iten en temel sebep, Fenerbahçe’nin bu durumudur, çünkü artık benim gönlüm bu tabloya el vermiyor.

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ÖNCE FUTBOLDA ŞAMPİYONLUK, VOLEYBOL SALONU 2. AŞAMADA

· SA: Voleybol son dönemde ülkede popüler. Fenerbahçe de bu branşta başarılı bir kulüp. Basketbol salonu gibi bir voleybol salonu planınız var mı?

· AY: İlk etapta şampiyon olmak için gerekeni yapacağız, stadımızın kapasitesini arttırıp mevcut akustik sorununu çözeceğiz ve taraftar tribünü yapacağız. İkinci aşamada bir voleybol salonu da düşünebiliriz. Zira voleybolun da ülkemizdeki öncüsü biziz, bizim dönemimizde bu branşa yaptığımız yatırımlarla bugün bu branşta ülke olarak başarı sağlıyoruz.

BASKETBOL HEP FINAL FOUR'DA OLMAMIZ GEREK

· SA: Sizden sonra erkek basketbolu nasıl görüyorsunuz? Basketbol için çalışmanız var mı?

· AY: Benim neler yaptığımı kongre üyeleri size anlatır. Bizden sonra da aslında istatistikler ortada. Obradovic’in dramatik bir biçimde kulüpten uzaklaştırılması ve Final Four’suz geçen yıllar var. Neyse ki bu yıl Sarunas Jasikevicius hamlesiyle Final Four’a kaldık. Fenerbahçe’nin yeri her yıl Final Four’dur, bu yıla kadar uzak kalmıştık. Bu sene buraya gidebildiğimiz için çok mutluyuz, bunun devamı gerekiyor.

STAT PROJESİ

· Seçilmesi durumunda Ülker Stadı’nın kapasitesini 60 bin kişiye çıkaracaklarını belirten başkan adayı Aziz Yıldırım projenin detaylarını Süleyman Arat’a anlattı. Çatının 3 metre yükseltilmesi ile birlikte kale arkasında koltukların kaldırılacağı proje en kısa sürede bitirilecek. Yıldırım ve ekibinin hedefi Kadıköy’ü rakipler için yeniden çıkılmaz bir stat haline getirmek.

KULÜBÜN TÜM MAL VARLIĞINI AZİZ YILDIRIM VE ARKADAŞLARI YAPTI

· Aziz Yıldırım stadı yapamayacakları yönündeki eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Stat ile ilgili eleştiri yapanlar kulübün tüm mal varlığının benim dönemimde yapıldığını unutuyor. F.Bahçe Koleji’ni, üniversiteyi kurduk. Fenerium’u geliştirdik. Topuk Yaylası ve diğerleri... Tüm mal varlığını Aziz Yıldırım ve arkadaşları yaptı.

KAPALI ÇARŞI ESNAFINI ZİYARET EDEN YILDIRIM'A COŞKULU KARŞILAMA

· SEÇİM öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım dün Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Kapalı Çarşı’da Fenerbahçeliler tarafından büyük bir coşku, tezahüratlar ve meşalelerle karşılanan Yıldırım, yoğun ilgi ve kalabalık nedeniyle zaman zaman yürümekte güçlük çekti.