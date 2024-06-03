×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Ben olmasam İsmail Kartal’la devam edeceklerdi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Mourinho#Aziz Yıldırım
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: Ben olmasam İsmail Kartal’la devam edeceklerdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 07:00

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na aday olan Aziz Yıldırım, mevcut yönetimin Jose Mourinho ile anlaşmasına kendisinin vesile olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Almanya’da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği’nde kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, “Ben, Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz” dedi. Yıldırım ayrıca Ali Koç yönetimine transferle ilgili bir mesaj göndererek, “Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun” diye konuştu.

Gözden KaçmasınJose Mourinho, imza töreninde konuştu: Bu forma benim derim, kemiğim gibiJose Mourinho, imza töreninde konuştu: Bu forma benim derim, kemiğim gibiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Mourinho#Aziz Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!