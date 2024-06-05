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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifini reddetti

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Ali Koçun televizyon programına çıkma teklifini reddetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 10:59

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, gündemde yer alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile televizyon programına çıkma durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un canlı yayına çıkma teklifini reddetti.

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Aziz Yıldırım'ın sosyal medyadan paylaşılan açıklamasında, “Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz. Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum” ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe#Aziz Yıldırım#Ali Koç

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