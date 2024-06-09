Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım: 50 milyon doları Fenerbahçe’ye hibe edeceğim

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F.Bahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım Ali Koç’un yeniden aday olarak itibarını kurtarmayı hedeflediğini söyledi. Dün genel kurulda yaşanan gerilimin ardından Ülker Stadı’nı terk eden Yıldırım, buradan Altunizade’deki ofisine geçti. Ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım mevcut başkan Ali Koç’u eleştirerek “Ali bey tekrar aday oluyor çünkü görüyorum ki; 6 yıllık başarısızlığın sonunda kendi itibarını toparlamanın derdinde” diye konuştu.

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PAZARTESİ MAHKEMEYE GİT DAVA AÇ

Divan başkanlık seçiminin oldubittiye getirildiğini savunan Yıldırım “Delegelerin oylarının görmezden gelinmesiyle provokasyonun ilk işareti geldi. Böyle bir durumda kavgalar başlar. Stada kongre üyesi olmayanlar da alınmıştı. Ben hedefime ulaştım. Stattan ayrılmasaydım çok büyük olaylar olacaktı. Tüm delegelere çağrımdır, holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı F.Bahçe mi, buna karar verecekler” dedi. Aziz Yıldırım ayrıca “Ali Koç’a çağrımdır; benim dönemimde varsa bir yanlışlık pazartesi hemen git dava aç” ifadelerini kullandı.

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ALİ BEY DAYAK YİYEN ŞIMARIK BİR ÇOCUK GİBİ

Aziz Yıldırım, Trabzonspor maçı sonrası sürecin yönetilemediğini belirterek ligden çekilme gündemiyle yapılan genel kurulu eleştirdi: “Fenerbahçe kimseye blöf yapmaz. Yapmayacağı bir şey için vaat edip 22 bin kişiyi toplayıp şov yapmaz… Maalesef o gün Fenerbahçe tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Ali Bey maalesef okulda sürekli dayak yiyip, eve gelince her şeyi kırıp döken, şımarık bir çocuk gibi davranıyor. Bu süreçleri doğru yönetemedikleri için de Fenerbahçemiz sürekli olarak hırpalanıyor.

50 MiLYON DOLARI FENERBAHÇE’YE HiBE EDECEĞiM

Yıldırım ayrıca kongrede açıklamayı planladığı bir sürprizi olduğunu belirtirken şunları söyledi: “Konuşsaydım sürprizim vardı. 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, ‘Fenerbahçe’yi şampiyon yapamazsam bu parayı Fenerbahçe’ye hibe edeceğim’ diyecektim. Transfer açıklamayacaktım. Ben ‘İlk sene sizi şampiyon yapacağım’ diyorum. İkinci sene Avrupa’da kupa kaldırmayı hedefliyorum. Bunları yapmayacaksak Mourinho neden geldi? Üçüncü sene Şampiyonlar Ligi’nde başarı hedefledim.”