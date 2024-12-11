Fenerbahçe, Bask fırtınası Athletic Bilbao önünde! Mourinho ilk 11'ini belirledi

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Türkiye’nin 3 takımla katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde 6. hafta mücadelesi bugün tek maçla başlayacak. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, haftanın açılış maçında İspanya’nın Athletic Bilbao takımını ağırlayacak. Ülker Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak karşılaşmayı Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto yönetecek. Fenerbahçe’de, uzun süredir sakat olan Oosterwolde’nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred kesin yok, ayak bileğinden sakatlığı bulunan Mert Hakan’ın da oynaması beklenmiyor. Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Kostic, Oğuz, Bartuğ ve Levent de kadroda yer almayacak. Son maçında Slavia Prag’ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, haftaya 8 puanla 15. sırada girdi.

ATHLETiC ÇOK FORMDA

Athletic Bilbao ise son dönemde yüksek form grafiğiyle dikkat çekiyor. 11 maçtır yenilmeyen Bask ekibi, La Liga ve Avrupa Ligi’nde oynadığı son 4’er karşılaşmayı kazandı. Avrupa Ligi’nde 5 maçta 13 puan toplayan Athletic, lider Lazio’nun averajla gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Takım, La Liga’da ise lider Barcelona’nın 6 puan gerisinde dördüncü.

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Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 280. karşılaşmasına oynayacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 279 müsabakada 111 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 381 kez havalandırırken, kalesinde 398 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 142. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 141 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 62 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti, 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 198 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 178 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. İÇ SAHA MAÇI

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez taraftarının önüne çıkacak.

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Söz konusu kulvarda daha önce 70 iç saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 38 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 18 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe'nin attığı 115 gole, rakipleri 70 golle yanıt verdi.