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GeriFutbol Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!
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Futbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 17:15,Son Güncelleme:

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!

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Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!
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Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, ülkesinde katıldığı programda yeni imajıyla şaşırttı.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

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