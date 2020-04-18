Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Helsinki" karakteriyle bilinen Darko Peric'in sorularını yanıtladı.

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Zeljko Obradovic'in yeni imajı şaşırttı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Time Out" programında La casa de papel'de "Helsinki" karakterini canlandıran Darko Peric'e konuk oldu.



Sırp koçun yeni imajı sizce nasıl olmuş?



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