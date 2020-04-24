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Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic yeni imajıyla şaşırttı!
Corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunan Fenerbahçe Başantrenörü Zejlko Obradovic, yeni imajıyla şaşırttı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, corona virüsü salgını sebebiyle ülkesi Sırbistan'da bulunuyor.
Zeljko Obradovic'in yeni imajı ise basketbolseverleri şaşırttı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.
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