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Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#VAR
Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 12:47

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

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Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

Mücadelede VAR'da Erkan Özdamar, AVAR'da da İbrahim Bozbey görev yapacak.

HEDEF BULUTLARI DAĞITMAK

Beşiktaş ve Athletic yenilgileriyile ligde şampiyonluk, Avrupa Ligi'nde play-off hedefinde yara alan F.Bahçe, evinde saat 19.00 Başakşehir'i konuk edecek. Sarı lacivertliler, maçı kazanarak üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de, sakatlığı bulunan Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan ile cezalı Djiku forma giyemeyecek.

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#Süper Lig#FENERBAHÇE#VAR

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