Fenerbahçe - Başakşehir maçının tartışmalı kararlarına kim, ne dedi? Penaltı ve kırmızı kart kararı: Kafanın pimi böyle çekildi...

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı Sarı-lacivertli ekip 3-1 kazandı.

Fenerbahçe'nin gollerini 41'de Edin Dzeko, 74 ve 90. dakikalarda En Nesyri atarken Başakşehir'in sayısını 59'da Piatek kaydetti.

KIRMIZI KART VE SAKATLIKLAR

Başakşehir'de Ba 45+1'de kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Maçta 3 sakat veren Fenerbahçe, oyuncu değişikliği hakkı dolduğu için son bölümü 10 kişi oynadı.

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti. Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

Aldığı 3 puanla zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını korudu. Hakem Ozan Ergün'ün verdiği kararlar ve mücadelenin tartışmalı pozisyonları Trio'da konuşuldu.

İşte verilen kararlara eski hakemlerden Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran'ın yorumları:

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Başakşehir'in 2. dakikada Crespo ile bulduğu goldeki ofsayt kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt, Davidson için kalktı. Ofsayttan gelip top için rakibiyle mücadeleye girdi, yardımcı hakem doğru şekilde ofsayt bayrağını kaldırdı. Ayağıyla da hamle yaptı Davidson, sonrasında Fenerbahçeli oyuncu baskıdan dolayı kötü oynadı. Ofsayt bayrağı doğru.

Deniz Çoban: Ofsayt değerlendirmesini uzmanı yaptı, üzerine söz söylemeyeyim.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru.

41. Fenerbahçe'nin ilk golü öncesinde Amrabat'ın Crespo'ya faulü var mı, karar doğru mu?

Deniz Çoban: Faul varsa bile top Başakşehir'e geçti, Berat kötü bir pas attı. Fenerbahçe, bu faulle topu kazanamadı. Sonrasında atak fazı başladı. VAR'ı ilgilendiren bir konu yok. İkili mücadele, oyun içinde bence. Faul yok.

Bülent Yıldırım: Olası faul, atak fazında değil. Amrabat ile Crespo arasındaki ikili mücadele zaten.

Bahattin Duran: İkili mücadele, futbolun içinde olan normal bir mücadele. Pozisyonda faul yok. Deniz çok güzel anlattı. Diyelim ki, net faul. Sonrasında top Berat'ta kaldı. Berat rahat rahat oynadı, devam etti, kötü pas verdi. Atak başlangıç fazı sonrasında başladı. Problem yok.

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43. dakikada Ba'ya gösterilen kırmızı kartta hakemin kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Her şey Fenerbahçe'nin golüyle başladı. Başakşehir geriye oynadı, Dzeko oraya doğru koşarken Ba'nın hareketlenerek topsuz alanda gidip Dzeko'ya gidip vurmasıyla, bedensel hareketiyle başladı. Sonrasında da hep devam etti Dzeko ile Ba ikilisi. Oyunun başlangıcından sonra olanlar bunlar. Takım arkadaşı ayırıyor Ba'yı ama devam ediyor. Hakem döndü, baktı ama buna engel olamadı. O sırada da Ba, kafa attı Dzeko'ya. Ba'nın santra dönüşü Dzeko'ya hamlesi faul ve sarı kart. Topsuz alanda vuruyor. Durursunuz gelip çarpar, problem yok ama Dzeko koşuyor, yan yan koşup gidip vuruyor. Hakemin o anda durup kart vermeliydi. Kafaya VAR'ın müdahalesi ve kırmızı kart doğru.

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Deniz Çoban: Eğer topu hakeme sinirlenip reklam panolarına vurduğunda sarı kart görseydi; hakem, hakemlik adına her şeyi yapmış olurdu. Kitabın ortasından sarı kart deyip alkışlayacaktık. Görmeyip veya görüp değerlendiremediğiniz zaman bir üstü geliyor. İlk sarı kartı göstermeyince kuvvet aldı. Topsuz alanda Dzeko'ya bu hareketi yapıp bir şey olmayınca... Hakem Dzeko'ya ilk yapılanı görüp devam ettiriyor, 'hayır yok' diyor, iki kere kabahat. Topsuz alanda Dzeko'ya vurması net sarı kart. Buradan sonra mevzu başladı. Kafa atmanın piminin çekildiği yer burası. Bunu kaçırdı hakem.Oyun içerisinde iki oyuncu birbirine omuz atıp vuruşurken oyunu devam ettirme arzusu nedir. Kırmızı kart, VAR'ın konusu. Çağırdı, Ba'yı attırdı. Olayın bütününde Dzeko'nun da hak ettiği bir sarı kart var.

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Bülent Yıldırım: Hakem, santra sonrası Ba'nın Dzeko'ya yaptığını görüp devam ettiriyor. Pres yapacak Dzeko'ya koşup Ba, topsuz oyunda deviriyor. Topsuz faul, sportmenliğe aykırı, net sarı kart. Topsuz alanda bu tip durumlarda gerçekten ben de hakemliğim zamanımda kaçırınca yardımcılardan çok destek aldım. Yeterince yardım alamadı mı, emin değilim. Sahadaki oyuncular farkında. Ba gidip santradan sonra vurdu. Bu öncesinden engellenebilirdi. Topsuz alanda Dzeko'ya gidip vurduğu an sarıyı verecektin. Neyse ki VAR var, başa yapılan darbe kanıtlı bir şekilde ortadaydı. Bilgi geldi. Hakem izleyip doğru kırmızı kart gösterdi.

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Szymanski'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyon devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: Açık bir penaltı. Opoku sarı kartla oynuyor. Kontrolsüz bir hamle yapıyor. Penaltıyı Opoku yapıyor. İkinci sarı karttan ihracı gerekir. Penaltı olunca kırmızı kart olmaz demesinler, çünkü hareket kontrolsüz. Kayarak geldi Opoku. Topa yapılan hamle yok. Kayarak geldi. Temas anında ayağı sıkıştı Syzmanski'nin, sıçramasa Szymanski kurtaramayacak ayağını. Açık bir penaltı. Kanıt da var. Çok açık, net, tartışmasız bir penaltı. Opoku sarı kartla oynuyor. Bunun karşılığı ikinci sarı kart. VAR hakemleri çok kısa değerlendirdi bunu. Oyun hakem atışıyla başladı. Önemli bir yanlış yaptılar.

Bülent Yıldırım: Opoku uçtu, kızak gibi geldi. Böyle mi olur kontrollü müdahale. Topla oynasa bile devamından da sorumlu. Hakem bunu kaçırabilir. Bloklanıyor orada, iki kişi arasında kaldı Szymanski. Peki VAR neyi görüyor?

Bahattin Duran: Top Szymanski'nin hakimiyetinde. Vuruşunu yapacak, gol olur olmaz. Geride kalan Opoku. Riskli hareketi ne, topa atladı, kayarak müdahale etti. Bu hareketin belli sonuçları var. Bu harekette topla oynamalı. Topla oynadıktan sonra iki ayağından biriyle de rakibini süpürmemeli. Topla oynayamıyor. Rakibine net teması var. Bu kontrolsüz hareketin karşılığı penaltı, kontrolsüz olduğu için de ilaveten ikinci sarı kart olmalıydı.

Dusan Tadic'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu, penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Lima, elini kontrolsüz açsa, Tadic'in yüzüne gelse net penaltı ve sarı kart olmalıydı derim. Kollarını açtı. Arkadan bir rakibi gelirse geçirmeme niyetiyle ama bir darbesi yok. Yüze gelseydi daha farklı tartışma konusu olabilirdi. Vurma söz konusu değil.

Bülent Yıldırım: Kol, doğal ve sabit. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Penaltılık bir durum yok. Bu kadar abartmaması gerektiği fikrindeyim Tadic'in.

90+4. dakikada Piatek'in yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: İhlal varsa bile ceza sahası dışında. Top havada olduğu için bariz gol şansı da olmaz. Belki topsuz alan ihlalinden sarı kart ama bence futbolun içindeki omuz omuza mücadele.

Bahattin Duran: İhlal yok. Oyunun devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Arkadan itme söz konusu değil. Futbol içindeki bir çarpışma. Dolayısıyla ihlal söz konusu değil.