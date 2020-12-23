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GeriFutbol Fenerbahçe-Başakşehir maçında Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Rafael kırmızı kart gördü!
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Haber Giriş: 23.12.2020 - 20:43 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe-Başakşehir maçında Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Rafael kırmızı kart gördü!

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Fenerbahçe-Başakşehir maçında Okan Buruk, İrfan Can Kahveci ve Rafael kırmızı kart gördü!
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Fenerbahçe-Başakşehir maçının ikinci yarısında teknik direktör Okan Buruk, Rafael ve İrfan Can üst üste gördüğü kırmızı kartlarla oyun dışında kaldı.

Başakşehir, Ülker Stadyumu'ndan Fenerbahçe'ye konuk olduğu maçta 3 kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 69. dakikasında faul yapan Rafael, hakem sarı kartla gelirken sinirlenip topa vurunca art arda iki sarı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk da itirazları sonrası kırmızı kart gördü.

İrfan Can Kahveci ise üst üste gördüğü sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

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