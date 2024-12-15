Fenerbahçe - Başakşehir maçına Dzeko ve En Nesyri damgası! Oyuna girdi, kafayı çalıştırdı, 3 puanı getirdi

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

DZEKO SUSKUNLUĞU BOZDU VE 16 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Fenerbahçe'nin resmi maçlarda 2 maçlık suskunluğunu Edin Dzeko bozdu.

Ligde Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Athletic Bilbao karşısında gol bulamayan sarı-lacivertliler, 2 maçın ardından ilk golünü tecrübeli golcüsüyle kaydetti.

Söz konusu 2 maçtan önceki son karşılaşmada Gaziantep FK karşısında 3 gol bulan sarı-lacivertlilerde son golü de yine Edin Dzeko rakip filelere bırakmıştı.

Sezona etkili bir başlangıç yapan ve sarı-lacivertlilerin en çok gol atan ismi olan Dzeko, ligdeki 9 golünün yanı sıra Avrupa'da da 5 gol buldu.

Bosna Hersekli santrfor, attığı bu golle, gol krallığı yarışında 9'ar golü bulunan Beşiktaş'tan Ciro Immobile ve Trabzonspor'dan Simon Banza'yı yakalamayı başardı.

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Süper Lig'de oynadığı 51. maçta 30. golünü Başakşehir ağlarına gönderen Edin Dzeko, 2007/08'den bu yana Fenerbahçe formasıyla bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

EN-NESYRI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

63. dakikada oyuna dahil olan, 74 ve 90. dakikalarda attığı gollerle Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan Youssef En-Nesyri bu sezon ilk kez bir maçta iki gol attı.

Başakşehir müsabakası öncesinde sarı-lacivertli formayla ligde ve Avrupa'da 3'er golü bulanan tecrübeli oyuncu, söz konusu 6 golün tamamını farklı müsabakalarda ağlara göndermişti.

En-Nesyri, Joao Pedro'dan (Nisan 2023 vs Başakşehir) bu yana Fenerbahçe formasıyla oyuna sonradan dahil olduğu bir Süper Lig maçında iki gol atan ilk oyuncu oldu.

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde Youssef En-Nesyri'den (4) daha fazla kafa golü atan iki oyuncu bulunuyor: Tim Kleindienst (5) & Krzysztof Piatek (5)

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FENERBAHÇE KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Fenerbahçe, son 6 resmi maçının tamamında kalesinde gol gördü.

Son 2 resmi müsabakasında gol atamayan sarı-lacivertliler, sırasıyla Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao ve Başakşehir'e karşı kalesini gole kapatamadı.

PIATEK GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE ÇIKTI

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Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Krzysztof Piatek, Fenerbahçe filelerini havalandırarak bu sezon ligde gol sayısını 10'a yükseltti.

Piatek, 9'ar golü bulunan Dzeko, Immobile ve Banza'yı geride bırakarak gol krallığı yarışında ilk sıraya çıktı.