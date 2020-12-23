Fenerbahçe-Başakşehir maçına damga vuran karar! Sosyal medya ikiye bölündü

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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i konuk ettiği maçın ilk yarısında kırmızı kart için VAR incelemesi gerçekleştirildi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı.

CÜNEYT ÇAKIR VAR'A ÇAĞIRDI

Hakem Bahattin Şimşek, Brezilyalı futbolcuyu sarı kartla cezalandırdı. VAR odasında yer alan Cüneyt Çakır, kırmızı kart incelemesi için hakem Şimşek'i ekrana çağırdı.

Pozisyonu inceleyen Bahan Şimşek, kararını değiştirmedi ve sarı kartın doğru olduğuna kanaat getirdi.

Sosyal medya ikiye bölündü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bu pozisyon, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo'nun topa da dokunduğu gerekçesiyle sarı kartın doğru karar olduğunu savundu.

Bazı kullanıcılar ise Luiz Gustavo'nun kırmızı kartla oyun dışında kalması gerektiğine vurgu yaptı.







EROL BULUT'TAN BİR İLK

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı hücum oyuncusu Kemal Ademi, sarı-lacivertli forma ile ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli takımın İsviçre ekibi Basel'den kadrosuna kattığı Ademi, Süper Lig'de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir maçta sonradan oyuna girmişti.

KADRODA YER ALMADI

Turuncu-lacivertli ekibin dün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan kaleci Mert Günok, Fenerbahçe maçının kadrosunda yer almadı.

Okan Buruk, Mert'in yerine Volkan Babacan'a kalede görev verdi. Volkan Babacan, bu sezon ligde Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarında da kaleyi korumuştu.

BAŞAKŞEHİR'DE 6 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen ve ligdeki son maçını Gaziantep FK ile oynayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, o mücadelenin 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk; Mert Günok, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Okechukwu Azubuike, Fredrik Gulbrandsen ve Demba Ba'nın yerine Volkan Babacan, Martin Skrtel, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Danijel Aleksic'i ilk 11'de sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı sona eren Edin Visca ise yedekler arasında yer aldı