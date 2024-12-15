Canlı anlatım: Fenerbahçe Başakşehir maçı

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Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FENERBAHÇE 0-0 BAŞAKŞEHİR

İlk yarı oynanıyor...

Başakşehir'in 2. dakikada Crespo ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Szymanski, İrfan Can, Dzeko

Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir’i konuk ediyor. Saat 19.00’da başlayan maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

LİGDE 33. RANDEVU

Fenerbaçe ile Başakşehir, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 18 defa sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 11 kez kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 47 gol atarken, Başakşehir 33 kez gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Fenerbahçe, 4-0 ve 1-0’lık skorlarla kazandı.

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FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR’E KARŞI SON 5 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe’nin, Başakşehir ile oynadığı son karşılaşmalarda üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son 5 lig maçında 3 puan alan taraf olurken, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı 8’i lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere son 10 müsabakada ise 7 galibiyet aldı. Başakşehir ise bu süreçte 3 kez galibiyet sevinci yaşadı. Başakşehir, Fenerbahçe’yi son olarak 5 Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Bu sezon Fenerbahçe adına Süper Lig’de tüm maçlarda kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 13 gol yerken, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı-lacivertliler bu performansıyla ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Livakovic, Başakşehir ile oynadığı ettiği 2 maçta da kalesinde gol görmedi.

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GOLCÜLER DZEKO VE PİATEK ÖN PLANDA

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig’de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9’u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.

Başakşehir’de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 17 golle takımın sırtlıyor. Polonyalı golcü bu gollerin 9’unu Süper Lig’de kaydetti ve krallık yarışında Ciro Immobile ve Simon Banza ile birlikte zirvede yer alıyor.