×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe Bankalar Birliği'nden çıkıyor! Tarih verildi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Murat Salar#Bankalar Birliği
Fenerbahçe Bankalar Birliğinden çıkıyor Tarih verildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 12:40

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını duyurdu.

Haberin Devamı

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, bu ay Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılacağını duyurdu.

Murat Salar'ın açıklaması şu şekilde:

"Büyük Fenerbahçe camiasına,

Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir:

Sportif başarının yanısıra;

Finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı gelirler.

• Ocak 2026’da Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz.
• Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz.
• Sponsorluk gelirlerimizi sürdürülebilir şekilde artırıyoruz.
• Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz.

Gözden Kaçmasınİtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor İşte ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme detayları...İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe, Matteo Guendouzi transferini bitiriyor! İşte ödenecek bonservis bedeli ve sözleşme detayları...Haberi görüntüle

Tüm detaylar Ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulu’nda, Başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından, camiamızla tam şeffaflıkla paylaşılacaktır.

Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının; Ülkemiz, İnsanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Murat Salar#Bankalar Birliği

BAKMADAN GEÇME!