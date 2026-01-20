×
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2026 17:25

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını ve borçların kapandığını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerden konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde oldu:

Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

 

#Fenerbahçe#Bankalar Birliği#Mali İşler

