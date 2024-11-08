×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a neden kaybetti? İşte yenilginin 5 sebebi...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Alkmaar
Fenerbahçe, AZ Alkmaara neden kaybetti İşte yenilginin 5 sebebi...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 07:00

Trabzon deplasmanına gidiş geliş, hemen ardından da Hollanda seyahati takımı yorarken, genç bir kadroya sahip rakip ciddiye alınmadı. Takımdaki aksaklıklara çözüm bulunamadı.

Haberin Devamı

Trabzonspor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde ilk yenilgisini, 22.7 yaş ortalamasıyla genç takım hüviyetindeki AZ Alkmaar karşısında alması camianın keyfini iyice kaçırdı. Sarı lacivertli camiada şimdi bu yenilginin lige yansıyıp yansımayacağı konuşulurken, mağlubiyetin nedenleri ise şöyle sıralandı:

Gözden KaçmasınFlaş ayrılık iddiası The Guardian yazdı: Mourinhonun gözü Premier Lig ekibindeFlaş ayrılık iddiası! The Guardian yazdı: 'Mourinho'nun gözü Premier Lig ekibinde'Haberi görüntüle

1- Trabzon'da yaşanan son dakika galibiyetinin coşkulu atmosferinden takım çıkartılıp AZ Alkmaar maçına adapte edilmedi.

2- Birçok eksiği olan genç AZ Alkmaar, futbolcular ve teknik ekip tarafından ciddiye alınmadı.

3- Trabzon deplasmanına yapılan 1 saat 55 dakika gidiş, 1 saat 55 dakika dönüş yolculuğunun ardından 1 rejenerasyon, 1 taktik antrenmanıyla Hollanda’ya uçuldu. Bu seyahatin de 3 saat 50 dakika olması takımı çok yordu.

Haberin Devamı

4- Takımda Fred’in formsuzluğuna, İsmail’in sakatlıktan çok geride dönmesine çözüm ve alternatif bulunamadı.

5- En az dokunulması gereken stoper mevkisiyle çok oynandı. Kaleci, bekler ve ön libero ile en fazla uyum gerektiren mevkide istikrar sağlanamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Alkmaar

BAKMADAN GEÇME!