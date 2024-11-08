Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a neden kaybetti? İşte yenilginin 5 sebebi...

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Trabzonspor galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde ilk yenilgisini, 22.7 yaş ortalamasıyla genç takım hüviyetindeki AZ Alkmaar karşısında alması camianın keyfini iyice kaçırdı. Sarı lacivertli camiada şimdi bu yenilginin lige yansıyıp yansımayacağı konuşulurken, mağlubiyetin nedenleri ise şöyle sıralandı:

1- Trabzon'da yaşanan son dakika galibiyetinin coşkulu atmosferinden takım çıkartılıp AZ Alkmaar maçına adapte edilmedi.

2- Birçok eksiği olan genç AZ Alkmaar, futbolcular ve teknik ekip tarafından ciddiye alınmadı.

3- Trabzon deplasmanına yapılan 1 saat 55 dakika gidiş, 1 saat 55 dakika dönüş yolculuğunun ardından 1 rejenerasyon, 1 taktik antrenmanıyla Hollanda’ya uçuldu. Bu seyahatin de 3 saat 50 dakika olması takımı çok yordu.

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4- Takımda Fred’in formsuzluğuna, İsmail’in sakatlıktan çok geride dönmesine çözüm ve alternatif bulunamadı.

5- En az dokunulması gereken stoper mevkisiyle çok oynandı. Kaleci, bekler ve ön libero ile en fazla uyum gerektiren mevkide istikrar sağlanamadı.